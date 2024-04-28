¿Esposo de Alicia Villarreal "celoso" por encuentros entre ella y su ex Arturo Carmona? El actor responde

Video Alicia Villarreal y su ex Arturo Carmona ¡juntos de nuevo! y hasta comen en familia

Arturo Carmona y Alicia Villarreal se han reencontrado ahora que ambos coinciden en la Ciudad de México.

A principios de abril, el actor había mencionado que gracias a Juego de Voces, el proyecto en el que su exesposa y su hija Melenie participan, puede visitarlas en las grabaciones y comer con ellas como "familia" a 23 años de que se divorciaron.

PUBLICIDAD

Pero, ¿qué opina Cruz Martínez, actual marido de Alicia Villarreal, sobre estos encuentros?

Los encuentros entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona

Fue el actor quien reveló si Cruz Martínez estaría "celoso" de él ante los encuentros que sostiene con Alicia Villarreal.

El exfutbolista contestó en el aeropuerto de la Ciudad de México: " No, como siempre lo hemos hecho y tenemos muy clara esta relación que tenemos en conjunto, en familia, somos socios su marido y yo", aseveró en declaraciones para medios como ¡Siéntese Quien Pueda! este fin de semana.

"Ya estuvo también su marido acá en México apoyando a mi hija, entonces eso está muy claro y no debe haber problema, al contrario, tenemos una comunicación muy abierta", reveló.

Arturo Carmona también contó cómo es el trato que recibe por parte de Alicia Villarreal cuando se la topa en los pasillos de Televisa San Ángel ahora que ella y su hija están en las grabaciones del reality de Univision.

" Como siempre: cordial, contentos, en conjunto, en familia de que esté nuestra hija disfrutando de este gran proyecto", compartió.

" Hemos estado conviviendo, comemos juntos, nos vamos a cenar juntos, en familia y felices", insistió.

La relación entre Arturo Carmona, Alicia Villareal y su marido Cruz Martínez

El actor y Alicia Villarreal se divorciaron en 2001, después de tres años de matrimonio. En 2003, ella rehízo su vida al casarse con Cruz Martínez, con quien tiene otros dos hijos: Cruz Angelo y Felix Estefano.

El líder de los Kumbia Kings acogió como suya a Melenie, la hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal.

PUBLICIDAD

En enero de 2022, Cruz Martínez y el actor sorprendieron al aparecer juntos en una rueda de prensa para anunciar que serían socios en la serie de conciertos para el regreso de Kumbia Kings.

"La verdad ( le) tengo mucha confianza y es un buen tipo. Cuando hay respeto y hay amor todo es posible", dijo el marido de Villarreal en 'Ventaneando' en mayo de ese año.