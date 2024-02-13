Hijo menor de Alicia Villarreal y Cruz Martínez se deja ver como pocas veces: así luce a sus 17 años

Video Alicia Villarreal y Arturo Carmona se unieron de nuevo por una tragedia: su hija los necesitaba juntos

Félix Estefano, el menor de los dos hijos que tienen Alicia Villarreal y Cruz Martínez, se dejó ver en Instagram como pocas veces lo hace.

El chico tiene una cuenta en esa red social, pero la mantiene privada. Además, su famosa madre pocas veces ha mostrado fotos de él y son escasas las imágenes recientes que existen del chico.

Sin embargo, ha sido su media hermana, Melenie Carmona, quien ha revelado las fotos más actuales de Félix Estefano dejando ver a ante todos cómo está el joven.

Así luce el menor de los hijos de Alicia Villarreal

Félix Estefano llegó esta semana a los 17 años de vida y los celebró con un gran pastel, según las imágenes que publicó la primogénita de Alicia Villarreal.

Al joven no se le veía desde hace tiempo y ahora está encaminado hacia la adultez.

Así luce actualmente Félix Estefano, el menor de los dos hijos que tienen Alicia Villarreal y Cruz Martínez. Imagen Melenie Carmona/Instagram



"'Happy 17th' (felices 17) al bebé de la casa, te amo con todo mi corazón", escribió Melenie Carmona en el mensaje que le dedicó.

Félix Estefano es el menor de los dos hijos que la exintegrante de Límite tiene con su esposo Cruz Martínez. El mayor es Cruz Ángelo, de 18 años.

Félix Estefano llegó ya a los 17 años. Imagen Melenie Carmona/Instagram



La cantante también es madre de Melenie, de 24 años, a quien tuvo en su primer matrimonio con Arturo Carmona.

Lo que se sabe sobre el hijo menor de Alicia Villarreal

En agosto de 2022, Alicia Villarreal reveló que no solo su hija mayor pretendía seguir sus pasos como cantante. También sus hijos varones habían heredado habilidades artísticas.

" Los tres son músicos, tocan piano, han aprendido de su papá; son más líricos que de escuela", dijo 'La Güerita Consentida' en entrevista para TVyNovelas.

"Me he dado cuenta que mis hijos están enormes y que día con día van creciendo más; ya son unos muchachos, unos jovencitos, ya no tengo niños", declaró.