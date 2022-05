Cruz Martínez habla de su relación con Arturo Carmona: "Es un buen tipo"

" Fue algo muy natural, nos conocemos de toda la vida, me llevo bien con sus papás, nos saludamos" y agregó que para las personas "no es común o no es normal" que la actual pareja de una persona se lleve bien con su ex. "Hay un respeto y siempre tenemos la misma meta, tener armonía en el hogar, en la familia", afirmó en el show mexicano.