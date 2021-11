Alfredo Adame habla de "corrupción" tras la libertad de Laura Bozzo y prepara contraataque

Adame se refirió a la suspensión de Bozzo como algo verdadero, pero confuso, y compartió que “no pasa nada porque yo ya tengo integrada la carpeta del la trata y tráfico de personas de los empleados peruanos que trajo y no pagaron impuestos, que no se regularizaron, que no tenían visa de trabajo y trabajaron aquí y a ellos les quitaban el 80% (de su sueldo)”.