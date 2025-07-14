¿Alfredo Adame está estrenando novia?: lo captan besándose con ‘La Barbie humana’

Video "A ver si ahora sí sienta cabeza": exesposa de Alfredo Adame opina sobre el noviazgo del actor

Alfredo Adame estaría estrenando, a sus 67 años, un romance con Marcela Iglesias, conocida como ‘La Barbie humana’.

La tarde de este 13 de julio, el actor publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece siendo abrazado por la creadora de contenido.

En sus redes sociales, la periodista Nelssie Carrillo y la revista TVNotas publicaron clips en los que el dúo sale besándose en los labios mientras se encontraban en un restaurante en Beverly Hills, California.

Alfredo Adame habla de su romance con ‘La Barbie Humana’

En un video que Alfredo Adame colgó en la plataforma digital, confirmó que se encuentra buscando iniciar un idilio con Marcela Iglesias.

“Me convertí en el ‘sugar’ de ‘La Barbie Humana’. Resulta que la vi, me gustó y dije ‘quiero’, y entonces pues aquí ando echando mi esfuercito con esta bella y gentil dama”, aseguró.

Por su parte, ella contó a Carrillo que coincidieron por primera vez “en el podcast” del presentador y que actualmente se están “conociendo”.

“Me parece una persona superagradable, muy amable, y él para conmigo siempre se ha portado bien”, compartió al respecto.

Al ser cuestionada sobre si sabía que el artista se “expresó mal de su exesposa”, Iglesias replicó que “no” se deja “llevar por el pasado de las personas” pues “todos tenemos” uno.

“Yo no puedo hablar por otras relaciones, no me meto en la vida privada y personal de las personas. Siempre y cuando a mí no me falte al respeto, está todo bien”, añadió.

¿Quién es Marcela Iglesias, ‘La Barbie Humana’?

Según Infobae, Marcela Iglesias nació en Argentina, pero se mudó a Los Ángeles a los 20 años “en busca de oportunidades”.

“Yo sabía que mi destino no estaba en Argentina. Mi cabeza la tenía en Estados Unidos, porque seguía mucho las temáticas de las películas”, relató a La Nación, en julio de 2023.

Durante una década, ella estuvo de forma ilegal en el dicho país y ganó dinero como pudo. Trabajó de extra en distintas producciones de cine, atendió mesas en un negocio de comida y cuidó niños, apunta el diario.

Luego de que sufriera violencia doméstica por parte de su primer marido, con el que tuvo a su único hijo, Rodrigo, el gobierno norteamericano le otorgó una visa especial por ser víctima.

En 2009, ella encontró el amor en Steven Berman, que tenía una pasión por la transformación física mediante cirugías. Por su apariencia, los medios los bautizaron como ‘La Barbie y el Ken humanos’.

Desde 2016, Marcela lidera la plataforma ‘The Plastics of Hollywood’. Es empresaria, con inversiones en ‘fitness’ y bienes raíces, y maneja su marca, ‘Queen of Hollywood’.