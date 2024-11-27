Wendy Guevara

Wendy Guevara reacciona a felicitación de Alfredo Adame por el Día del Hombre: le manda mensaje

La influencer rompió el silencio sobre la publicación que realizó el presentador Alfredo Adame para conmemorar el Día del Hombre.

Por:
Elizabeth González.
Wendy Guevara reaccionó al comentario transfóbico que Alfredo Adame realizó el pasado 19 de noviembre con motivo del Día del Hombre.

El polémico presentador mexicano compartió, a través de su página oficial de Facebook, una fotografía de la influencer con la leyenda: “Feliz día del hombre”, pese a que Wendy Guevara se identifica como chica transexual desde hace varios años.

Al respecto, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México reaccionó durante un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel.

“Yo no voy a hacer ped*”, respondió tajante a Edén Dorantes el 26 de noviembre. “No me da coraje ni nada, me da mucha risa porque con eso yo siempre he jugado”, agregó.

Wendy Guevara destacó que ese tipo de comentarios “no la ofende”, ya que, a pesar de su transformación, siempre se ha identificado como mujer trans.

“Yo nunca en mi vida he dicho que soy una mujer, soy una chica transexual. Tengo mi órgano reproductor masculino y tengo pechos que me puse, obviamente, porque puedo. No me ofende que digan ‘Feliz día del hombre’ o que eres hombre o que nunca vas a ser una mujer. La gente me manda mensajes raros y yo nunca he dicho que soy mujer”, subrayó.

“Yo le mando mil bendiciones. Cuando una persona tiene mucho trabajo y muchos proyectos y muchas cosas qué hacer, no tiene tiempo para pend****as y yo soy una de ellas.”, expresó la integrante de 'Las Perdidas'. Sin embargo, destacó que le “encanta” lo controversial que puede llegar a ser Alfredo Adame.

“De Alfredo te voy a decir la verdad, aunque el señor siempre me diga cosas, a mí me encanta cómo se pelea porque a mí me encanta el chisme y me encanta cómo les contesta, es bueno, la neta. Es bueno, a todos nos encanta el chisme”, sentenció.

Los dimes y diretes entre Wendy Guevara y Alfredo Adame tomaron fuerza a principios de 2024, cuando el expresentador de Hoy declaró que la influencer “no tenía talento”. “A la naturaleza no se le engaña”, expresó el 20 de enero pasado.

Wendy GuevaraAlfredo AdameFamosos

