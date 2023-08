Alfredo Adame asegura que es descendiente la nobleza alemana: “Mi mamá vivía en un castillo”

De acuerdo con lo dicho por el actor, estos sucesos históricos fueron los que provocaron que su familia materna abandonara Europa: al inicio de la guerra, las mujeres se refugiaron en el “internado” (escuela) de Our Lady of the Lake en Texas y, tras el fallido intento de asesinato de Aldolfo Hitler, su abuelo “compró un rancho” en Coahuila, México.