Alfredo Adame

Alfredo Adame arremete contra sus hijos y los niega: su hijo mayor se casó y no lo invitó

El actor volvió a desconocer Alejandro, Diego y Sebastián, a quienes procreó con Mary Paz Banquells, luego de que el mayor de ellos se casara y no lo requiriera para el evento. "Sangre no es apego ni es familia”, afirmó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video "A ver si ahora sí sienta cabeza": exesposa de Alfredo Adame opina sobre el noviazgo del actor

Alfredo Adame volvió a rechazar a los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells, Sebastián, Diego y Alejandro, luego de que este se casara el pasado fin de semana.

El 18 de agosto, la cantante compartió en su cuenta de Instagram fotografías de la ceremonia en la que su primogénito unió su vida a Natalia Rellen.

PUBLICIDAD

La también actriz confirmó que en el evento no estuvo presente el actor, quien lleva distanciado de los jóvenes varios años.

“Le hubiera gustado”, dijo ella en entrevista con ‘Ventaneando’ acerca del anhelo de Alejandro de que su padre estuviera con él en ese día.

“Pero lamentablemente así son las cosas y yo voy a disfrutar al máximo ese momento”, explicó la estrella de Como dice el dicho.

Alejandro, hijo de Alfredo Adame, se casó con Natalia Rellen.
Alejandro, hijo de Alfredo Adame, se casó con Natalia Rellen.
Imagen Alejandro Adame/Instagram

Más sobre Alfredo Adame

¿Alfredo Adame está estrenando novia?: lo captan besándose con ‘La Barbie humana’
2 mins

¿Alfredo Adame está estrenando novia?: lo captan besándose con ‘La Barbie humana’

Univision Famosos
Wendy Guevara reacciona a felicitación de Alfredo Adame por el Día del Hombre: le manda mensaje
2 mins

Wendy Guevara reacciona a felicitación de Alfredo Adame por el Día del Hombre: le manda mensaje

Univision Famosos
Hijo de Alfredo Adame se casa: ¿acudió el actor pese al pleito con su familia?
2 mins

Hijo de Alfredo Adame se casa: ¿acudió el actor pese al pleito con su familia?

Univision Famosos
Alfredo Adame detenido por insultar a un periodista: “Va de chillón al juzgado”
2 mins

Alfredo Adame detenido por insultar a un periodista: “Va de chillón al juzgado”

Univision Famosos
“Te va a partir la madre”: Poncho de Nigris arremete contra los ataques transfóbicos a Wendy Guevara
1:56

“Te va a partir la madre”: Poncho de Nigris arremete contra los ataques transfóbicos a Wendy Guevara

Univision Famosos
Alfredo Adame revela el diagnóstico del trastorno mental que padece tras acudir al psiquiatra
2 mins

Alfredo Adame revela el diagnóstico del trastorno mental que padece tras acudir al psiquiatra

Univision Famosos
A hijo menor de Alfredo Adame le “preocupa” el actor ante su misterioso paradero
2 mins

A hijo menor de Alfredo Adame le “preocupa” el actor ante su misterioso paradero

Univision Famosos
Alfredo Adame asegura que es descendiente la nobleza alemana: “Mi mamá vivía en un castillo”
2 mins

Alfredo Adame asegura que es descendiente la nobleza alemana: “Mi mamá vivía en un castillo”

Univision Famosos
Alfredo Adame no quiere a sus hijos ni en su funeral: lanza fuerte advertencia
2 mins

Alfredo Adame no quiere a sus hijos ni en su funeral: lanza fuerte advertencia

Univision Famosos
Hijo menor de Alfredo Adame comparte fotos desde el hospital gravemente herido: esto pasó
2 mins

Hijo menor de Alfredo Adame comparte fotos desde el hospital gravemente herido: esto pasó

Univision Famosos

Alfredo Adame desconoce a sus hijos nuevamente

Después de no haber estado ahí para presenciar el enlace de Alejandro, Alfredo Adame volvió a arremeter en su contra y de sus hermanos, Sebastián y Diego.

“A los otros tres muchachos, que desconocí como mis hijos y desheredé pues también, la mamá se los llevó al despeñadero y, bueno, pues allá ellos”, declaró a ‘Venga la alegría’ este 20 de agosto.

“Yo feliz de la vida y sangre no es apego ni es familia”, afirmó el protagonista de telenovelas como ‘De frente al sol’ o ‘Por amar sin ley’.

En mayo, Mary Paz Banquells fue cuestionada acerca de si Alejandro invitaría a su padre a su inminennte unión con Natalia Rellen.

“No creo, porque es un momento de felicidad y va a estar toda mi familia, entonces no considero que sea conveniente porque pues no hay una buena relación”, adelantó a ‘De primera mano’.

En cuanto a la posibilidad de perdonar a Alfredo, ella indicó: “Mis hijos y yo no somos rencorosos. El futuro, pues no sabemos qué pueda pasar”.

“Si en algún momento se diera, bienvenido, porque en esta vida hay que buscar vivir en paz. Si no se da, también yo estoy muy contenta, muy tranquila…”, agregó.

PUBLICIDAD

Alfredo Adame acusa a ex del problema con sus hijos

Por su parte, Alfredo Adame, en una charla con Anette Cuburu para su canal de YouTube, culpó a Mary Paz Banquells de su distanciamiento con Alejandro, Sebastián y Diego.

“Cuando le quito a la mamá el poder económico y le dejo de hablar, me empiezan a hacer a un lado”, puntualizó al respecto.

Él sostuvo que a raíz de que los jóvenes empezaran a dejar de relacionarse con él es que comenzó a negarlos públicamente: “Me los estuvo echando en contra y un día dije ‘no son mis hijos’”.

Relacionados:
Alfredo AdameMary Paz BanquellsHijos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD