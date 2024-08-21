Alfredo Adame arremete contra sus hijos y los niega: su hijo mayor se casó y no lo invitó

Video "A ver si ahora sí sienta cabeza": exesposa de Alfredo Adame opina sobre el noviazgo del actor

Alfredo Adame volvió a rechazar a los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells, Sebastián, Diego y Alejandro, luego de que este se casara el pasado fin de semana.

El 18 de agosto, la cantante compartió en su cuenta de Instagram fotografías de la ceremonia en la que su primogénito unió su vida a Natalia Rellen.

La también actriz confirmó que en el evento no estuvo presente el actor, quien lleva distanciado de los jóvenes varios años.

“Le hubiera gustado”, dijo ella en entrevista con ‘Ventaneando’ acerca del anhelo de Alejandro de que su padre estuviera con él en ese día.

“Pero lamentablemente así son las cosas y yo voy a disfrutar al máximo ese momento”, explicó la estrella de Como dice el dicho.

Alejandro, hijo de Alfredo Adame, se casó con Natalia Rellen. Imagen Alejandro Adame/Instagram

Alfredo Adame desconoce a sus hijos nuevamente

Después de no haber estado ahí para presenciar el enlace de Alejandro, Alfredo Adame volvió a arremeter en su contra y de sus hermanos, Sebastián y Diego.

“A los otros tres muchachos, que desconocí como mis hijos y desheredé pues también, la mamá se los llevó al despeñadero y, bueno, pues allá ellos”, declaró a ‘Venga la alegría’ este 20 de agosto.

“Yo feliz de la vida y sangre no es apego ni es familia”, afirmó el protagonista de telenovelas como ‘De frente al sol’ o ‘Por amar sin ley’.

En mayo, Mary Paz Banquells fue cuestionada acerca de si Alejandro invitaría a su padre a su inminennte unión con Natalia Rellen.

“No creo, porque es un momento de felicidad y va a estar toda mi familia, entonces no considero que sea conveniente porque pues no hay una buena relación”, adelantó a ‘De primera mano’.

En cuanto a la posibilidad de perdonar a Alfredo, ella indicó: “Mis hijos y yo no somos rencorosos. El futuro, pues no sabemos qué pueda pasar”.

“Si en algún momento se diera, bienvenido, porque en esta vida hay que buscar vivir en paz. Si no se da, también yo estoy muy contenta, muy tranquila…”, agregó.

Alfredo Adame acusa a ex del problema con sus hijos

Por su parte, Alfredo Adame, en una charla con Anette Cuburu para su canal de YouTube, culpó a Mary Paz Banquells de su distanciamiento con Alejandro, Sebastián y Diego.

“Cuando le quito a la mamá el poder económico y le dejo de hablar, me empiezan a hacer a un lado”, puntualizó al respecto.