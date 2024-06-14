Alfredo Adame

Alfredo Adame detenido por insultar a un periodista: “Va de chillón al juzgado”

Al actor y presentador se enfrentó a la justicia debido a que infringió una medida cautelar al agredir verbalmente al comunicador Gustavo Adolfo Infante, con quien sostiene una disputa desde 2021.

Por:Dayana Alvino
Alfredo Adame tuvo que enfrentarse a la justicia una vez más, ahora por haber insultado al comunicador Gustavo Adolfo Infante.

La mañana de este viernes 14 de junio, el actor dio a conocer que se entregaría a las autoridades para cumplir con una sentencia que le fue impuesta.

“Voy al Centro de Reclusión Temporal, llamado ‘El Torito’ en la Ciudad de México”, explicó en un video que publicó en Instagram.

“Me tengo que meter seis horas porque le menté la madr… a un periodista”, agregó, visible y extrañamente divertido por la situación.

Entre tanto, el conductor informó, durante su emisión para YouTube, que arrestaron al también expolítico por “incumplimiento a las medidas que impusieron” y continuar agrediéndolo a él y a su mamá.

Alfredo Adame acusa a Gustavo Adolfo Infante de “chillón”

Esta misma tarde, Alfredo Adame salió de las instalaciones de la penitenciaria luego de cumplir con la pena que le fue establecida.

En conversación con medios, entre ellos la reportera Berenice Ortiz, la estrella de Por Amar Sin Ley, melodrama que puedes ver aquí en ViX, habló de lo sucedido.

“Resulta que una demanda por daño moral, la juez puso como medidas cautelares que no me le puedo acercar a esa persona ni a otra, mujer, ni hablar de ellos”, recordó.

“Entonces, en una entrevista simplemente me preguntaron y le dije ‘que se vaya a tal’, y (él fue) de chillón al juzgado. Su abogado y el Ministerio Público pedían 36 horas de arresto, pero la señora juez decidió que seis por haber infringido una medida cautelar”, expuso.

El intérprete puntualizó que ya no mencionará a “al tipo ese”, refiriéndose a Gustavo Adolfo Infante, pues de hacerlo se puede “ocasionar un problema” si él lo acusa.

Sin embargo, afirmó acerca del titular del programa ‘De primera mano’: “Por supuesto que no le tengo miedo en absolutamente nada”.

Alfredo Adame lanza advertencia

En esta misma oportunidad, Alfredo Adame reveló que interpuso un amparo, el cual actualmente está “en una revisión”.

Lo anterior se debe a que él considera son “una injusticia” las imputaciones en su contra: “Se me acusa de violencia de género contra una mujer cuando yo nunca dije ningún nombre de absolutamente nadie”.

Pese a las circunstancias, advirtió: “Si sale a mi favor (la resolución), bueno, las cosas se van a poner bastante duras para él y la otra persona”.

“(La determinación) debe estar saliendo en uno o dos meses. Si gano el amparo, procederé por falsedad de declaraciones precisamente porque me acusaron de violencia de genero contra una mujer cuando nunca mencione a una”, avisó.

