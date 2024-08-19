Hijo de Alfredo Adame se casa: ¿acudió el actor pese al pleito con su familia?

Video "A ver si ahora sí sienta cabeza": exesposa de Alfredo Adame opina sobre el noviazgo del actor

A casi un año de anunciar su compromiso, Alejandro Adame, hijo mayor de Mary Paz Banquells y Alfredo Adame, se casó con Natalia Rellen, aparentemente, por medio de un ritual simbólico celta.

La noticia fue confirmada por la actriz Mary Paz Banquells, quien a través de su cuenta de Instagram, y al pie de una fotografía, felicitó a los recién casados.

“Y llegó el gran día, contenta, emocionada y orgullosa del gran hombre en que te convertiste, de verte tan profundamente enamorado y feliz. Te amo mi Alejo, que sean muy felices siempre”, escribió la actriz de ‘María Belén’, (telenovela que puedes ver en ViX).

Así felicitó Mary Paz Banquells a su hijo. Imagen Mary Paz Banquells / Instagram



El hijo mayor de Alfredo Adame también compartió fotografías de su boda con Natalia Rellen, quien según sus redes se especializa en el tarot, la quiromancia y la espiritualidad.

“Me has hechizado en cuerpo y alma y te amo. ¡Tú eres mi todo y estaré contigo para siempre!”, anotó.

Precisamente en las imágenes que compartió Alejo se puede observar que, aparentemente, la ceremonia se realizó bajo un ritual simbólico llamado handfasting.

Este ritual celta, también llamado ‘unión de manos’, se caracteriza porque las parejas entrelazan sus manos mientras alguien cercano las ata con listones de colores, como símbolo de su amor eterno. En el caso de Alejandro Adame, fue su hermano Diego, quien ató las manos de los novios.

Así fue la boda de Alejandro, hijo de Alfredo Adame y Mary Paz Banquells. Imagen Alejandro Adame / Instagram

¿Alfredo Adame acudió a la boda de su hijo mayor?

Aunque son pocos los detalles los que se conocen sobre la boda de Alejandro Adame, tanto en las fotografías que compartió Mary Paz Banquells como en las que publicó Alejo, Alfredo Adame no habría estado presente.

Sin embargo, en diciembre de 2023, durante una entrevista con ‘Ventaneando’, Mary Paz Banquells expuso que a su hijo “le hubiera gustado” que su padre estuviera presente el día de su boda.

“Pero lamentablemente así son las cosas y yo voy a disfrutar al máximo ese momento”, declaró la actriz de Como dice el dicho.

Casi 6 meses después, Alfredo Adame declaró tajante, en ‘La Mesa Caliente’, que no iría a la boda de su hijo, luego de que en el show lo cuestionaran sobre si había recibido la invitación.