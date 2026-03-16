Alfredo Adame Alfredo Adame reacciona a su triunfo tras pelea contra ‘El Cazafantasmas’: “Peleó cochino” El actor rompió el silencio tras derrotar a Carlos Trejo ‘El Cazafantasmas’ durante el Ring Royale 2026 en Monterrey, México. Los famosos llevaban más de 20 años entre dimes y diretes.



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Video Así fue como Alfredo Adame deja en la lona al ‘Cazafantasmas’ en su esperada pelea: video

Alfredo Adame rompió el silencio tras ganar su pelea contra Carlos Trejo ‘El Cazafantasmas’ en el Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey, en México, luego de más de 20 años de dimes y diretes.

El actor celebró ante la prensa mexicana haber derrotado al famoso ‘Cazafantasmas’ pese a encontrarse lesionado por un golpe recibido un día antes.

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“Les quiero decir que debido al golpe que me dio ayer un tipo, me pegó aquí en el pabellón vestibular. Me ocasionó vértigo, me subí mareado, pero enterito”, reveló el 15 de marzo al periodista Ernesto Buitron.

“ Peleó cochino, me jaló dos veces… me echó al piso, mal plan. Pero ya a la tercera que me lo hizo, me enojé y bolas… Para mí no era rivalidad, era agarrarlo (…) servirme de lo que sé hacer muy bien”, agregó.

Sobre el beso que Carlos Trejo le dio en la mejilla tras terminar la pelea como cierre a los más de 20 años de dimes y diretes públicos, el llamado ‘Golden Boy’, aseguró: “Son besos de Judas”.

“Esto es una raya más al tigre. Noches de éxito y de triunfo he tenido miles… en teatro, en televisión, en programas… Para mí esto era un compromiso (…) me entrené fuerte y le puse todas las ganas del mundo. Al final de cuentas es una noche más de éxito”, sentenció.

Alfredo Adame emprenderá acciones legales contra esposo de Karely Ruiz tras golpe

Finalmente, Alfredo Adame informó que emprendería acciones legales contra Jhon Echeverry, esposo de la ‘influencer’ Karely Ruiz, ya que previo al evento de Ring Royale 2026, éste le propinó un golpe al actor que, según dijo, le ocasionó problemas en el oído interno.

“Habrá una demanda penal y una denuncia penal (…) y no solo mía, de parte de De Nigris y de Ring Royal, y pues yo lo voy a sacar el país, es un colombiano que está trabajando sin permiso. Su estancia legal es totalmente ilegal (en México) y pues, bueno, va a haber consecuencias”, dijo.