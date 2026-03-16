Alfredo Adame

Alfredo Adame gana pelea de box a su archienemigo ‘El Cazafantasmas’ y acaba con él

Alfredo Adame y Carlos Trejo ‘El Cazafantasmas’ por fin se enfrentaron sobre un ring luego de años de rivalidad, señalamientos y acusaciones. Esta es la crónica de lo que pasó entre ambos y polémicos personajes.

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Por:Univision
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Video Alfredo Adame y Carlos Trejo casi se agarran antes de subir al ring

Ring Royale 2026 convirtió la Arena Monterrey en el epicentro del espectáculo al reunir a miles de fanáticos para presenciar uno de los choques más anunciados del boxeo de celebridades: Alfredo Adame frente a Carlos Trejo 'El Cazafantasmas'.

La rivalidad entre ambos personajes data de más de 20 años y han protagonizado una guerra pública de insultos, señalamientos y confrontaciones que encontraron eco tanto en la televisión como en las redes sociales, manteniéndose constantemente en el ojo público.

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Pero por fin se pudo llevar a cabo un combate arriba del ring, que había sido aplazado en repetidas ocasiones.

Así fue la pelea entre Adame y ‘El Cazafantasmas’

La noche de este 15 de marzo, los protagonistas se vieron cara a cara en el cuadrilátero en medio de un ambiente cargado de tensión.

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Carlos Trejo fue el primero en aparecer con una actitud retadora y negándose a dar declaraciones a la presentadora Montserrat Oliver, lo que provocó abucheos entre el público.

Minutos después, Alfredo Adame hizo su entrada al ritmo de rap y se mostró cercano con los asistentes.

" Me siento bien, al 100%, a dar todo por este maravilloso público, mi corazón con ustedes y a dar un buen espectáculo", expresó antes de iniciar la pelea que fue transmitida por YouTube.

Desde el arranque, Trejo tomó la ofensiva y conectó golpes que complicaron a Adame, incluso mandándolo a la lona durante el primer minuto, lo que desató la euforia en las gradas.

El intercambio fue intenso y ambos contendientes cayeron en distintos momentos, lanzándose golpes antes del desenlace final.

Pero Adame reaccionó rápidamente. Logró recomponerse y, con una serie de derechazos al cuerpo y al rostro de Trejo, dio un giro al combate. En los segundos finales del asalto, un recto contundente envió a su rival nuevamente a la lona.

El réferi comenzó la cuenta y, tras 2 minutos 52 segundos del primer round, Trejo no logró reincorporarse. Alfredo Adame se llevó la victoria por nocaut, firmando uno de los momentos más comentados de la velada.

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Las reacciones

Tras el combate, Adame tomó el micrófono y declaró: "Muchas gracias, al que quiera lo espero o le doy la revancha (a Trejo)".

'El Cazafantasmas' reconoció el resultado y dejó abierta la posibilidad de volver a enfrentarse.

"Me tumbó, me ganó. Pidió la revancha y la acepto", dijo.

Al finalizar, ambos se abrazaron y se dieron dos besos, sellando un cierre simbólico —aunque temporal— a una rivalidad que marcó más de dos décadas del espectáculo.

Video Las 5 peleas más épicas de Alfredo Adame, spoiler alert: en todas perdió
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