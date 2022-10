Alejandra Guzmán habla del "duelo" que vive tras su caída en el escenario: "No puedo bailar"

"No (tuve temor) porque sabía qué estaba pasando, lo que pasaba es que no me podía mover, no me podía parar, pero fue traumático el ver que los que llegaron a ayudarme me entablillaron y yo no quería, porque no quería que me rompieran mi cadera. Soy muy fuerte, me doy cuenta de que el umbral del dolor que tengo es impresionante, a pesar del dolor yo podía estar consciente, y yo creo que otra persona se hubiera desmayado", dijo a 'Ventaneando'.