Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán “está aislada” debido a enfermedad mientras su mamá sigue hospitalizada

Sylvia Pasquel dio a conocer que su hermana tiene “síntomas”, como la fiebre, por lo que se ha mantenido en resguardo. ‘La Guzmán’ se enfrenta a esta situación justo cuando su madre, Silvia Pinal, aún lucha por mejorar tras presentar una infección urinaria.

Por:
Dayana Alvino.
Video Alejandra Guzmán muy conmovida da detalles de la salud de su mamá Silvia Pinal: "Hay que pedir por ella"

Alejandra Guzmán está enfrentándose a una complicación de salud mientras su mamá, Silvia Pinal, continúa hospitalizada tras presentar una infección urinaria.

Fue su hermana, Sylvia Pasquel, quien dio a conocer que ha sido por dicho motivo que la roquera no ha podido acudir a la clínica para estar al lado de la llamada ‘Diva del Cine de Oro’.

¿Qué tiene Alejandra Guzmán?

Este 25 de noviembre, Sylvia Pasquel reveló que existe la posibilidad de que Alejandra Guzmán también esté enferma.

“Mi hermana parece que tiene influenza, por eso no ha venido”, dijo la actriz a las afueras del hospital en el que se encuentra internada Silvia Pinal, ante el micrófono de Televisa Espectáculos.

“Estamos esperando el resultado [de los estudios médicos], pero tiene fiebre y este tipo de síntomas”, explicó al respecto.

La estrella de telenovelas se mantiene en comunicación con la intérprete de ‘Eternamente bella’, quien todavía no sabe a ciencia cierta qué padece.

“No sé [cuándo sabremos lo que dicen los análisis]. Ese rato que hablamos le dije: ‘Que te hagan tu prueba para saber si la tienes o no la tienes’”, aseguró.

“No ha venido porque está aislada”, añadió, aunque sin ahondar en pormenores de cómo se siente la hija de Enrique Guzmán.

El pasado viernes 22, ‘La Guzmán’ visitó en el hospital a su famosa madre y fue captada por la cámara de Despierta América.

“Le está echando muchas ganas. Rezándole a Dios. La veo mejor, ahorita se acabó toda la charola, está comiendo bien, ya no le tuvieron que poner la sonda. Hay que pedir por ella”, expresó en ese momento.

¿Cómo se encuentra Silvia Pinal?

En cuanto al estado actual de doña Silvia Pinal, Sylvia Pasquel afirmó que sigue mejorando, a cuatro días de estar bajo supervisión de los doctores.

“No hay bacteria, ya el cultivo salió negativo y la buena noticia es que está respondiendo muy bien al tratamiento”, indicó.

“Le han estado bajando el oxígeno, para que ella ya esté respirando cada vez más sin ese apoyo, entonces hemos ido bajando mucho la puntuación del volumen del mismo”, agregó.

Ella adelantó que este martes 26 tienen contemplado retirarle la oxigenación de apoyo a su progenitora, por lo que si todo el día se mantiene estable, sería dada de alta “pasado mañana”.

