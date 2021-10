El diagnóstico de Alejandra Espinoza es más común de lo que imaginas, su neurólogo detalló los síntomas

El doctor Rivera le cuestionó a su colega si el padecimiento de Espinoza es "letal" o pone en riesgo su vida: " No, claro que no. Los resultados de sus estudios (arrojan que), todos los vasos sanguíneos yendo a su cerebro están completamente abiertos, las resonancias magnéticas que le hicieron, no solamente del cerebro sino de las áreas de la vista, como ella se estaba quejando de vista nublada, todos salieron bien, ella no tuvo ninguna herida en su cerebro", especificó el médico.