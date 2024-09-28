Alejandra Espinoza enfrentó su peor crisis matrimonial por cumplir su mayor sueño

Video ‘Ale’ Espinoza narra el ataque de pánico que sufrió en pleno viaje de aniversario: “Me iba a morir”

Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero cumplieron 13 años de matrimonio el pasado 10 de septiembre, pero no todo ha sido color de rosa, pues en 2021 atravesaron por una fuerte crisis que llevó a pensar a la presentadora que podrían separarse.

La primera reina de Nuestra Belleza Latina tenía un sueño que logró consagrar ese año, sin imaginar que eso pondría en riesgo la estabilidad de su familia.

PUBLICIDAD

En una plática con Jomari Goyso para Despierta América, Alejandra compartió el difícil episodio que vivió cuando cumplió su mayor deseo profesional.

"Yo en 2021 tuve un muy mal año, yo creo que fue uno de los peores años de mi vida, pese a que estaban pasando cosas muy bonitas también", dijo.

"Me fui a México, estaba cumpliendo un sueño que había querido desde niña, que había querido desde que tengo uso de razón, yo quería actuar, yo quería hacer una novela, yo quería protagonizar, yo quería actuar en ciertos lugares", dijo sobre su papel estelar en la telenovela Corazón Guerrero, donde fue pareja de Gonzalo García Vivanco.

Espinoza reconoció que este proyecto tambaleó su relación con su esposo Aníbal Marrero.

"Me enfoqué tanto en eso que descuidé lo más importante para mí que es mi familia, que es mi hijo".

Jomari cuestionó si fue tan delicado al punto de pensar que su matrimonio podría terminar y Alejandra reveló que "Sí".

"Sí, yo lo pensaba. El peor momento de nuestra relación fue cuando estábamos en México y yo la pasé muy mal porque me exigí demasiado", confesó la presentadora.

Al terminar el proyecto regresó a Estados Unidos junto a su Aníbal y Matteo, logrando un equilibrio entre su carrera artística y su familia, a pesar de que algunos de sus proyectos los siguió grabando en tierra azteca.