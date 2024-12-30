‘Ale’ Espinoza confiesa que se sometió a tratamientos de fertilidad como “último intento” de embarazarse

Alejandra Espinoza se sinceró acerca de los duros momentos que atravesó debido a su anhelo de convertirse en madre por segunda ocasión al lado de su marido, Aníbal Marrero.

PUBLICIDAD

La presentadora tuvo a su primer hijo, Matteo, en 2015, por lo que este año puso ‘manos a la obra’ para darle un hermanito; sin embargo, no logró concebirlo.

‘Ale’ Espinoza comparte su “tristeza”

Este 29 de diciembre, por medio de un ‘post’ en Instagram, Alejandra Espinoza reveló que se sometió a tratamientos de fertilidad.

“Todos estos meses me aferré a lo más grande que tengo, que es mi fe. Jamás pidiéndole a Dios que me permitiera embarazarme, sino que me acompañara en este último intento y que, al igual que siempre, aceptaría su voluntad”, escribió.

“Aunque, si les soy sincera, esta vez pensé que el video tendría un final diferente, pero aquí es donde entra la frase: ‘Uno propone y Dios dispone’”, añadió.

En el clip que ella también publicó, se le puede ver poniéndose inyecciones, en diversas ocasiones, en la zona del abdomen.

Alejandra Espinoza mostró el tratamiento que siguió en busca de quedar embarazada. Imagen Alejandra Espinoza/Instagram

“Por muchos meses decidimos enfrentar este proceso solos mi esposo y yo, porque nunca me ha gustado sentir que mi tristeza puede ser una carga para la gente que amo (sé que es tonto pensar así, pero así soy)”, explicó.

La también actriz confesó que le “tocó salir a trabajar” y dar su “mejor sonrisa en las fotos” cuando “por dentro era lo que menos quería hacer”.

Al respecto de los efectos de la medicación, ella contó que “a veces me levanté con mucha energía” y otras no, así como que perdió “mucho cabello”, su piel era “un desastre” y tuvo “cambios de humor”.

Pese a que “intentaba” animarse a sí misma “con la conciencia de que” eso “era parte del proceso”, el resultado no fue el que esperaba.

PUBLICIDAD

Ante eso, reflexionó: “Para mí creer en Dios nunca ha sido pensar que la vida será más fácil, que no sentiremos tristeza, dolor, o que si somos buenos obtendremos lo que le pedimos”.

“No, para mí la fe hace que, aunque las cosas duelan igual, el dolor sea más llevadero y dure menos porque entiendes mucho más rápido el porqué y el para qué”, agregó.

Alejandra Espinoza afirma estar “muy bien”

La mañana de este lunes 30 de diciembre, Alejandra Espinoza aseveró estar “muy bien” luego de que dio a conocer que no logró quedar ‘en cinta’.

“Feliz de lo que considero más importante siempre, tener salud, yo creo que cuando Dios nos regala eso, podemos enfrentar cualquier situación que venga”, externó en una conexión con Despierta América.