Alejandra Espinoza rompe en llanto al recordar vivencia con su hermana mientras enfrentaba al cáncer

Video Alejandra Espinoza está feliz porque su hermana terminó la quimioterapia

Alejandra Espinoza rompió en llanto al recordar un hermoso momento que vivió junto a su hermana mientras esta luchaba contra el cáncer.

Fue en octubre de 2018 cuando la querida presentadora dio a conocer que Cynthia había vencido dicha enfermedad, la cual le diagnosticaron un año antes.

Alejandra Espinoza recuerda conmovedor momento con su hermana

Ahora que Cynthia se encuentra bien, Alejandra Espinoza platicó, entre llanto, una importante experiencia que atravesó a su lado.

“Hicimos una marcha, en San Diego, mi hermana estaba con cáncer y estaba completamente peloncita, peloncita, peloncita, entonces tengo una imagen así muy vívida de ella”, dijo durante una emisión de su programa radiofónico ‘Tu buena vibra’.

“Estaba saliendo el sol, íbamos en la marcha y mi hermana iba caminando como entre medio de muchas porristas, entonces, pasa mi hermana y todas le empezaron a hacer como una porra. Me acuerdo verla todavía calvita y fue muy emocionante”, explicó.

En un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la actriz mostró el instante exacto en el que eso sucedió.

Reflexionando al respecto, ella aseguró que el que alguien venza al padecimiento también es emocionante para su familia: “Es como que ves la luz”.

Alejandra Espinoza destaca el “poder de la oración”

Platicando acerca de la batalla que Cynthia atravesó para recuperar su salud, Alejandra Espinoza detalló la forma en la que recurrieron a su fe.

“Mucha gente no cree en el poder de la oración”, indicó, “yo estaba en Miami, pero teníamos una [llamada] a las 12 de la medianoche”.

“Todas nos conectábamos por teléfono a orar. Cada quien hacía una oración, un día, diferente. Yo sí creo mucho en que Dios es tan grande y que él se encarga, la verdad”, sentenció.