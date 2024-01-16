Alec Musser sufrió un "grave" virus antes de morir: novia del actor de 'Son como niños' da detalles

Video Muere famoso actor de 'Son como niños': así se despidió Adam Sandler de él

La repentina muerte de Alec Musser, actor de 'Grown Ups' ('Son como niños'), sigue envuelta en misterio ya que las causas del deceso no fueron reveladas de manera inmediata.

Lo que se sabe es que falleció a los 50 años el pasado sábado 13 de enero en su casa en Del Mar, California, según dijo la prometida del artista, Paige Press, a Deadline, TMZ y Fox News.

Pero ni ella ni los familiares del también modelo han aclarado la causa del deceso.

Sin embargo, la que iba a ser la esposa de Alec Musser sí tiene sospechas de lo que aparentemente le habría quitado la vida.

Novia de Alec Mussser revela sospechas sobre muerte del actor

En una entrevista que Page Press concedió a Fox News el pasado fin de semana, la prometida del oriundo de Nueva York habló sobre la muerte de su novio.

" Era una persona muy sana. Quiero decir, cuidó excepcionalmente su cuerpo y lo que contenía", destacó al comentar lo sorpresivo que fue para ella el fallecimiento de su pareja.

"Comía algunas galletas y eso fue lo peor que le vi hacer", aseguró a la cadena estadounidense el pasado 14 de enero, un día después de que se dio a conocer la tragedia.

"Alec era un hombre maravilloso. Era el mejor prometido. El mejor padre perro. Una persona de muy buen corazón", dijo sobre quien iba a ser su futuro esposo.

Page Press, prometida de Alec Musser, dijo a Fox News que no tenían aún fecha para la boda. Imagen Alec Musser/Instagram



"Ver cuántos mensajes y personas se han acercado a mí que lo conocieron desde su niñez", continuó, "en los últimos días, personas que nunca había conocido, enviándome fotos suyas de la escuela secundaria y cuando estaba en bodas. Era tan amado y tocado por tanta gente".

Paige Press también reveló que Alec Musser sufrió "un caso grave de covid" y aseguró que "cree que murió a causa de la enfermedad", destacó Fox News.

Según datos de ese medio, el artista "fue vacunado y reforzado" para prevenirse ante el contagioso virus.

La mujer confirmó que "se realizaría una autopsia" para conocer de qué falleció Musser, quien también destacó en la legendaria telenovela 'All my children'.