Salma Hayek desconsolada tras muerte de su compañero actor en 'Son como niños': "Me rompe el corazón"

Video Muere famoso actor de 'Son como niños': así se despidió Adam Sandler de él

La repentina muerte de Alec Musser, quien es recordado por su actuación en 'Grown Ups' ('Son como niños'), ha estremecido a parte del elenco de la saga, entre ellas a Salma Hayek.

La actriz mexicana ya se pronunció tras darse a conocer el pasado 13 de enero el deceso del artista de 50 años.

Alec Musser murió el pasado sábado en su casa en Del Mar, California, confirmó la prometida del también modelo, Paige Press, a Deadline, TMZ y Fox News. No proporcionó la causa del fallecimiento.

Alec Musser estaba comprometido con Paige Press. Imagen Paige Press/Instagram

Salma Hayek reacciona a muerte de Alec Musser

Este lunes 15 de enero, Salma Hayek tomó su cuenta de Instagram para expresar su sentir tras enterarse de la pérdida.

"En memoria de Alec Musser. Era tan amable, profesional y absolutamente hilarante", escribió junto a un clip de la película 'Grown Ups' ('Son como niños') en donde aparecen ambos.

"Su pronta partida me rompe el corazón", admitió ante el sentimiento que la invade tras la sorpresiva muerte.

" Me siento tan bendecida de poder conocerle. Mis sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos por esta gran pérdida", finalizó.

Este es el mensaje que Salma Hayek dedicó a su compañero Alec Musser, con quien trabajó en 'Grown Ups' ('Son como niños'). El actor murió de manera repentina el pasado fin de semana a los 50 años. Imagen Salma Hayek/Instagram y Alec Musser/Instagram



Adam Sandler, el coprotagonista de la cinta, fue de los primeros colegas del actor en emitir unas palabras tras darse a conocer la tragedia desde el pasado fin de semana.

"Amaba a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un buen hombre tan maravilloso y divertido", dijo también en Instagram.

"Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi cariño. Un verdadero gran amor de persona", destacó.

Antes de que lo hiciera Salma Hayek, Adam Sandler también emitió un conmovedor mensaje tras darse a conocer la noticia sobre la muerte de Alec Musser. Imagen Adam Sandler/Instagram



El fallecido actor también actuó en la legendaria telenovela estadounidense 'All my children' y tuvo una participación especial en la exitosa serie 'Desperate housewives' ('Esposas desesperadas').

Nacido en Nueva York, le gustaban mucho los deportes y modeló para reconocidas marcas como Abercrombie and Fitch.