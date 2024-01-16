Salma Hayek desconsolada tras muerte de su compañero actor en 'Son como niños': "Me rompe el corazón"
Salma Hayek, la coprotagonista de la saga 'Grown Ups' ('Son como niños'), rompió el silencio tras darse a conocer la noticia de la repentina muerte de Alec Musser, con quien compartió créditos y escenas en la cinta. El actor falleció a los 50 años en circunstancias que aún son un misterio.
La repentina muerte de Alec Musser, quien es recordado por su actuación en 'Grown Ups' ('Son como niños'), ha estremecido a parte del elenco de la saga, entre ellas a Salma Hayek.
La actriz mexicana ya se pronunció tras darse a conocer el pasado 13 de enero el deceso del artista de 50 años.
Alec Musser murió el pasado sábado en su casa en Del Mar, California, confirmó la prometida del también modelo, Paige Press, a Deadline, TMZ y Fox News. No proporcionó la causa del fallecimiento.
Salma Hayek reacciona a muerte de Alec Musser
Este lunes 15 de enero, Salma Hayek tomó su cuenta de Instagram para expresar su sentir tras enterarse de la pérdida.
"En memoria de Alec Musser. Era tan amable, profesional y absolutamente hilarante", escribió junto a un clip de la película 'Grown Ups' ('Son como niños') en donde aparecen ambos.
"Su pronta partida me rompe el corazón", admitió ante el sentimiento que la invade tras la sorpresiva muerte.
" Me siento tan bendecida de poder conocerle. Mis sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos por esta gran pérdida", finalizó.
Adam Sandler, el coprotagonista de la cinta, fue de los primeros colegas del actor en emitir unas palabras tras darse a conocer la tragedia desde el pasado fin de semana.
"Amaba a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un buen hombre tan maravilloso y divertido", dijo también en Instagram.
"Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi cariño. Un verdadero gran amor de persona", destacó.
El fallecido actor también actuó en la legendaria telenovela estadounidense 'All my children' y tuvo una participación especial en la exitosa serie 'Desperate housewives' ('Esposas desesperadas').
Nacido en Nueva York, le gustaban mucho los deportes y modeló para reconocidas marcas como Abercrombie and Fitch.