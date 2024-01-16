salma hayek

Salma Hayek desconsolada tras muerte de su compañero actor en 'Son como niños': "Me rompe el corazón"

Salma Hayek, la coprotagonista de la saga 'Grown Ups' ('Son como niños'), rompió el silencio tras darse a conocer la noticia de la repentina muerte de Alec Musser, con quien compartió créditos y escenas en la cinta. El actor falleció a los 50 años en circunstancias que aún son un misterio.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Muere famoso actor de 'Son como niños': así se despidió Adam Sandler de él

La repentina muerte de Alec Musser, quien es recordado por su actuación en 'Grown Ups' ('Son como niños'), ha estremecido a parte del elenco de la saga, entre ellas a Salma Hayek.

La actriz mexicana ya se pronunció tras darse a conocer el pasado 13 de enero el deceso del artista de 50 años.

PUBLICIDAD

Alec Musser murió el pasado sábado en su casa en Del Mar, California, confirmó la prometida del también modelo, Paige Press, a Deadline, TMZ y Fox News. No proporcionó la causa del fallecimiento.

Alec Musser estaba comprometido con Paige Press.
Alec Musser estaba comprometido con Paige Press.
Imagen Paige Press/Instagram

Salma Hayek reacciona a muerte de Alec Musser

Más sobre salma hayek

Salma Hayek confiesa por qué cada año tiene una "falsa" cena navideña con su familia
2 mins

Salma Hayek confiesa por qué cada año tiene una "falsa" cena navideña con su familia

Univision Famosos
JLo y Salma Hayek coinciden en alfombra roja con un vestido del mismo tono: ¿a quién se le vio mejor?
2 mins

JLo y Salma Hayek coinciden en alfombra roja con un vestido del mismo tono: ¿a quién se le vio mejor?

Univision Famosos
Salma Hayek presume sus 56 años con un elegante vestido blanco junto a su marido: "Nos vemos increíbles"
17 fotos

Salma Hayek presume sus 56 años con un elegante vestido blanco junto a su marido: "Nos vemos increíbles"

Univision Famosos
Salma Hayek no se puso implantes: le aumentó el busto por la menopausia, te explicamos
2 mins

Salma Hayek no se puso implantes: le aumentó el busto por la menopausia, te explicamos

Univision Famosos
Deja ya de ocultar la vejez: Salma Hayek, al natural, tiene un mensaje para todas las mujeres
1 mins

Deja ya de ocultar la vejez: Salma Hayek, al natural, tiene un mensaje para todas las mujeres

Univision Famosos

Este lunes 15 de enero, Salma Hayek tomó su cuenta de Instagram para expresar su sentir tras enterarse de la pérdida.

"En memoria de Alec Musser. Era tan amable, profesional y absolutamente hilarante", escribió junto a un clip de la película 'Grown Ups' ('Son como niños') en donde aparecen ambos.

"Su pronta partida me rompe el corazón", admitió ante el sentimiento que la invade tras la sorpresiva muerte.

" Me siento tan bendecida de poder conocerle. Mis sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos por esta gran pérdida", finalizó.

Este es el mensaje que Salma Hayek dedicó a su compañero Alec Musser, con quien trabajó en 'Grown Ups' ('Son como niños'). El actor murió de manera repentina el pasado fin de semana a los 50 años.
Este es el mensaje que Salma Hayek dedicó a su compañero Alec Musser, con quien trabajó en 'Grown Ups' ('Son como niños'). El actor murió de manera repentina el pasado fin de semana a los 50 años.
Imagen Salma Hayek/Instagram y Alec Musser/Instagram


Adam Sandler, el coprotagonista de la cinta, fue de los primeros colegas del actor en emitir unas palabras tras darse a conocer la tragedia desde el pasado fin de semana.

"Amaba a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un buen hombre tan maravilloso y divertido", dijo también en Instagram.

"Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi cariño. Un verdadero gran amor de persona", destacó.

Antes de que lo hiciera Salma Hayek, Adam Sandler también emitió un conmovedor mensaje tras darse a conocer la noticia sobre la muerte de Alec Musser.
Antes de que lo hiciera Salma Hayek, Adam Sandler también emitió un conmovedor mensaje tras darse a conocer la noticia sobre la muerte de Alec Musser.
Imagen Adam Sandler/Instagram


El fallecido actor también actuó en la legendaria telenovela estadounidense 'All my children' y tuvo una participación especial en la exitosa serie 'Desperate housewives' ('Esposas desesperadas').

Nacido en Nueva York, le gustaban mucho los deportes y modeló para reconocidas marcas como Abercrombie and Fitch.

Video Los actores de 'Son como niños' que han muerto: Adam Sandler los despidió con mucho cariño
Relacionados:
salma hayekAlec Musser Muertes de famososAdam SandlerFamososCelebridadesCineAdam SandlerSalma HayekHollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD