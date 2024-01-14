Prometida de Alec Musser reacciona tras misteriosa muerte del actor de 'Son como niños'
Alec Musser, recordado por actuar al lado de Adam Sandler y Salma Hayek en la saga de 'Grown Ups' ('Son como niños'), murió de manera repentina este fin de semana con tan solo 50 años. Estaba por casarse con su novia Paige Press, quien reacciona desconsolada ante la tragedia.
Gran conmoción ha generado la noticia de la repentina muerte del actor Alec Musser, quien tenía 50 años.
La noticia la dio a conocer TMZ este sábado 13 de enero y luego fue confirmada por su prometida, Paige Press.
Alec Musser es recordado por su participación en la saga 'Grown Ups' ('Son como niños'). Además, actuó en la legendaria telenovela estadounidense 'All my children' y tuvo una participación especial en la exitosa serie 'Desperate housewives' ('Esposas desesperadas').
Las causas de su muerte son un misterio ya que no fueron dadas a conocer de manera inmediata. Lo que se sabe es que falleció en su casa en Del Mar, California, según TMZ.
Prometida de Alec Musser rompe el silencio tras muerte del actor
La prometida de Alec Musser, Paige Press, declaró que atraviesa por "el peor día de mi vida" al confirmar el deceso de quien iba a ser su marido.
La pareja se comprometió el año pasado y su novia publicó una serie de fotos retrospectivas en Instagram en homenaje al fallecido actor: "RIP para el amor de mi vida", escribió en una de ellas.
" Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices", puso en otra de las imágenes en la que se les ve juntos en una alfombra roja.
"Eras el mejor prometido que jamás hubiera pedido", agregó desconsolada en otra más.
La prometida de Messer también compartió una foto de ellos disfrutando de una noche de fiesta juntos desde el comienzo de su relación.
"Aquí parecemos bebés", escribió, "esto fue hace 6 años".
Press compartió una imagen de ellos caminando con su perro en la playa durante el atardecer: "Rue nunca dejará de amar a su padre", relató en otra en la que se ve al actor conduciendo un auto mientras carga a su mascota cuando era un cachorro.
El tío de Alec Messer también confirmó la trágica noticia a TMZ, pero tampoco reveló la causa de su muerte.
¿Quién era Alec Messer?
Alec Messer fue un actor y modelo estadounidense. Se le recuerda por su actuación en 'All my children' en donde apareció en 43 episodios hasta que salió del melodrama en 2007, según datos del Daily Mail.
También actuó al lado de Adam Sandler y Salma Hayek en 'Grown ups' ('Son como niños').
Era oriundo de Nueva York. Además de la actuación, era un apasionado de los deportes y llegó a modelar para reconocidas marcas como Abercrombie and Fitch.