Hijos de Zuria Vega y Alberto Guerra ya saben que tienen padres famosos: así reaccionaron

Lúa y Luka, los hijos de Zuria Vega y Alberto Guerra, ya tienen 8 y 6 años respectivamente, por lo cual sus padres ya les explicaron que son actores famosos y todo lo que esto implica en su vida familiar.

La actriz compartió cómo les dieron la noticia, pues los pequeños los han visto en espectaculares y medios de comunicación.

"Yo ya hablo con ellos. Ellos ven los espectaculares, ven las revistas, no porque yo se las dé, pero están ahí", compartió al matutino 'Venga la Alegría'.

Incluso, ahora que los niños tienen mayor consciencia, en ocasiones los acompañan a los sets de filmación.

" Entienden a lo que nos dedicamos tanto yo como su papá, y van al set cuando pueden ir y les encanta. Somos bastante cuidadosos, pero entienden", compartió Zuria.

Zuria Vega y Alberto Guerra junto a sus hijos, Lúa y Luka. Imagen Zuria Vega/Instagram, Alberto Guerra/Instagram

¿Hijos de Zuria Vega y Alberto Guerra quieren ser actores?

Aunque es muy pronto para saberlo, la actriz confesó que a Lúa "le encanta" estar en las grabaciones de los proyectos que realizan.

Además, Zuria desea que sus hijos crezcan rodeados de arte como lo hizo ella, pues proviene de una familia de artistas.

"Yo crecí en una casa en donde el arte (predominó), desde mi mamá, que es pintora, mi abuelo director de un museo, mi papá actor, entonces el arte es parte de nuestras vidas y es la manera que tenemos de comunicar y quiero que mis hijos crezcan así y que para ellos sea normal expresarse", explicó en la entrevista.

Zuria Vega y Alberto Guerra se conocieron en 2013 y, tras cinco meses de relación, comenzaron los preparativos para su boda, la cual se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2014 en San Francisco, Nayarit.