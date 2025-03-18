Zuria Vega y Alberto Guerra se habrían separado: estarían atravesando una crisis, reportan

Video Esposo de Zuria Vega reacciona a fotos de él en la cama con Madonna: ¿qué le dijo la actriz?

Zuria Vega y Alberto Guerra estarían separados, según reportó el periodista Juan José Origen en su programa 'Con Permiso'.

El presentador señaló que la actriz "se encuentra separada de Alberto Guerra, el papá de sus hijos, están separados", reiteró el presentador mexicano.

Según la información, Zuria habría sido captada en un concierto de Shakira en Colombia junto al actor Alejandro Speitzer, lo que habría dado fuerza a los rumores de ruptura.

"A lo mejor son amigos o a lo mejor ella ahorita, pues cuando te estás separando, traes problemas, necesitas salir", agregó Pepillo Origel en el show.

Habrían sido captados discutiendo

El 10 de enero, la pareja fue captada a las afueras de un club nocturno en la Ciudad de México en una aparente discusión.

De acuerdo con los reportes de Kadri Paparazzi, la pelea entre la pareja habría sido porque "un joven de 19 años" habría intentado pretender a la actriz, según relata ella a sus amigos.

"El chiquito quiso abordarme", se le escucha decir a la actriz de telenovelas en las grabaciones difundidas en YouTube el 13 de enero.

"¿En dónde está la caja de dulces?", expresó. "Pin… niño. Y yo, 'güey me estás poniendo nerviosa'… pero ese niñito así (perreando) y yo: 'güey, basta 'brother'. Tienes 19'", relató a sus amigos sin darse cuenta que la estaban grabando.

En el show Kadri Paparazzi también mencionaron que minutos después Alberto Guerra le habría reclamado a Zuria, sin embargo, en las imágenes que circulan al actor se le ve cruzado de brazos, con un aparente semblante serio y escuchando atentamente el relato de Zuria Vega.

"Supuesta y alegadamente, Alberto Guerra se ha de haber dado cuenta o le han de haber contado, o tal vez ella misma le ha de haber dicho qué onda (...) y han de haber salido a arreglar alguna diferencia", puntualizaron los presentadores del show.

La historia de amor de Zuria Vega y Alberto Guerra

Se conocieron en 2013 durante la filmación de la serie 'El Señor de los Cielos'. Después de un corto noviazgo, decidieron casarse el 22 de noviembre de 2014 en una íntima ceremonia en San Francisco, Nayarit, en México.