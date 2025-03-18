Zuria Vega

Zuria Vega y Alberto Guerra se habrían separado: estarían atravesando una crisis, reportan

Después de una década de matrimonio, los actores se habrían separado. En enero la pareja fue captada presuntamente discutiendo en un club nocturno de la Ciudad de México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Esposo de Zuria Vega reacciona a fotos de él en la cama con Madonna: ¿qué le dijo la actriz?

Zuria Vega y Alberto Guerra estarían separados, según reportó el periodista Juan José Origen en su programa 'Con Permiso'.

El presentador señaló que la actriz "se encuentra separada de Alberto Guerra, el papá de sus hijos, están separados", reiteró el presentador mexicano.

PUBLICIDAD

Según la información, Zuria habría sido captada en un concierto de Shakira en Colombia junto al actor Alejandro Speitzer, lo que habría dado fuerza a los rumores de ruptura.

"A lo mejor son amigos o a lo mejor ella ahorita, pues cuando te estás separando, traes problemas, necesitas salir", agregó Pepillo Origel en el show.

Más sobre Zuria Vega

Zuria Vega afirma que su papá, Gonzalo Vega, se le manifestó a casi 10 años de su muerte
2 mins

Zuria Vega afirma que su papá, Gonzalo Vega, se le manifestó a casi 10 años de su muerte

Univision Famosos
Hijos de Zuria Vega y Alberto Guerra ya saben que tienen padres famosos: así reaccionaron
2 mins

Hijos de Zuria Vega y Alberto Guerra ya saben que tienen padres famosos: así reaccionaron

Univision Famosos
Zuria Vega responde sobre presunta separación de Alberto Guerra y aclara supuesta discusión
1:03

Zuria Vega responde sobre presunta separación de Alberto Guerra y aclara supuesta discusión

Univision Famosos
Zuria Vega y Alberto Guerra reaccionan ante supuesta separación: así contestan
2 mins

Zuria Vega y Alberto Guerra reaccionan ante supuesta separación: así contestan

Univision Famosos
Marimar Vega habla de los rumores de separación de su hermana: ¿Zuria y Alberto Guerra terminaron?
1 mins

Marimar Vega habla de los rumores de separación de su hermana: ¿Zuria y Alberto Guerra terminaron?

Univision Famosos
¿Qué pasa entre Zuria Vega y Alberto Guerra? Reportan su separación: sus mensajes dirían otra cosa
1:09

¿Qué pasa entre Zuria Vega y Alberto Guerra? Reportan su separación: sus mensajes dirían otra cosa

Univision Famosos
¿Captan a Zuria Vega y a su esposo Alberto Guerra en plena discusión?: esto habría detrás
1 mins

¿Captan a Zuria Vega y a su esposo Alberto Guerra en plena discusión?: esto habría detrás

Univision Famosos
Captan al esposo de Zuria Vega otra vez con Madonna y la actriz advierte: "Propiedad privada"
3 mins

Captan al esposo de Zuria Vega otra vez con Madonna y la actriz advierte: "Propiedad privada"

Univision Famosos
Zuria Vega dice si está celosa de que ahora “todos le quieren tronar los huesitos” a su esposo
2 mins

Zuria Vega dice si está celosa de que ahora “todos le quieren tronar los huesitos” a su esposo

Univision Famosos
A casi dos años de la muerte de ser querido, Zuria Vega lo recuerda con conmovedora foto
1 mins

A casi dos años de la muerte de ser querido, Zuria Vega lo recuerda con conmovedora foto

Univision Famosos

Habrían sido captados discutiendo

El 10 de enero, la pareja fue captada a las afueras de un club nocturno en la Ciudad de México en una aparente discusión.

De acuerdo con los reportes de Kadri Paparazzi, la pelea entre la pareja habría sido porque "un joven de 19 años" habría intentado pretender a la actriz, según relata ella a sus amigos.

"El chiquito quiso abordarme", se le escucha decir a la actriz de telenovelas en las grabaciones difundidas en YouTube el 13 de enero.

"¿En dónde está la caja de dulces?", expresó. "Pin… niño. Y yo, 'güey me estás poniendo nerviosa'… pero ese niñito así (perreando) y yo: 'güey, basta 'brother'. Tienes 19'", relató a sus amigos sin darse cuenta que la estaban grabando.

En el show Kadri Paparazzi también mencionaron que minutos después Alberto Guerra le habría reclamado a Zuria, sin embargo, en las imágenes que circulan al actor se le ve cruzado de brazos, con un aparente semblante serio y escuchando atentamente el relato de Zuria Vega.

"Supuesta y alegadamente, Alberto Guerra se ha de haber dado cuenta o le han de haber contado, o tal vez ella misma le ha de haber dicho qué onda (...) y han de haber salido a arreglar alguna diferencia", puntualizaron los presentadores del show.

PUBLICIDAD

La historia de amor de Zuria Vega y Alberto Guerra

Se conocieron en 2013 durante la filmación de la serie 'El Señor de los Cielos'. Después de un corto noviazgo, decidieron casarse el 22 de noviembre de 2014 en una íntima ceremonia en San Francisco, Nayarit, en México.

Formaron una familia junto a sus dos hijos, Lúa y Luka, de 8 y 5 años, respectivamente.

Relacionados:
Zuria VegaAlberto GuerraParejas de famososTelenovelasCelebridadesParejasFamososNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD