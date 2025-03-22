Marimar Vega habla de los rumores de separación de su hermana: ¿Zuria y Alberto Guerra terminaron?

Video ¿Qué pasa entre Zuria Vega y Alberto Guerra? Reportan su separación: sus mensajes dirían otra cosa

Marimar Vega rompió el silencio sobre los rumores de supuesta separación de su hermana, Zuria Vega, y Alberto Guerra, tras más de una década de matrimonio.

La actriz fue contundente al hablar del tema: " Es mentira, si eso es lo que quieren saber, pero no quiero hablar porque no tiene que ver conmigo", dijo en entrevista con el programa 'Ventaneando' transmitido el 21 de marzo.

PUBLICIDAD

Marimar no quiso dar detalles porque respeta la vida privada de su hermana y no se entromete: "Ni ella habla de mí, ni yo hablo de ella".

Aseveró que cuando Zuria y su cuñado " quieran expresar lo que ellos quieran lo harán, pero es mentira", concluyó en la entrevista.

Los rumores de separación de Zuria Vega y Alberto Guerra

Recientemente el periodista de espectáculos, Juan José Origel, reportó en su programa 'Con Permiso' que Zuria Vega "se encuentra separada de Alberto Guerra, el papá de sus hijos, están separados".

Incluso, señaló que la actriz, de 36 años, habría sido captada en Colombia junto al actor Alex Speitzer en un concierto de Shakira.

"A lo mejor son amigos o a lo mejor ella ahorita, pues cuando te estás separando, traes problemas, necesitas salir", declaró.

De acuerdo con la revista TVNotas, la presunta ruptura habría sido por una infidelidad del actor de origen cubano, pues Zuria le habría encontrado "mensajes comprometedores".

Por otra parte, la periodista Inés Moreno habló de los rumores de que Alberto le habría sido infiel con Madonna.

"No solo Madonna, ella fue un puntito de tenerla atravesada, pero dicen que a raíz de todo ese brete , hacía cosas extrañas, como que se le subió", reportó.