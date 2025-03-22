Marimar Vega

Marimar Vega habla de los rumores de separación de su hermana: ¿Zuria y Alberto Guerra terminaron?

La actriz fue cuestionada sobre los rumores de separación de Zuria Vega y Alberto Guerra tras una supuesta infidelidad del actor.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Qué pasa entre Zuria Vega y Alberto Guerra? Reportan su separación: sus mensajes dirían otra cosa

Marimar Vega rompió el silencio sobre los rumores de supuesta separación de su hermana, Zuria Vega, y Alberto Guerra, tras más de una década de matrimonio.

La actriz fue contundente al hablar del tema: " Es mentira, si eso es lo que quieren saber, pero no quiero hablar porque no tiene que ver conmigo", dijo en entrevista con el programa 'Ventaneando' transmitido el 21 de marzo.

PUBLICIDAD

Marimar no quiso dar detalles porque respeta la vida privada de su hermana y no se entromete: "Ni ella habla de mí, ni yo hablo de ella".

Más sobre Marimar Vega

Marimar Vega tuvo una “relación muy fea” con Horacio Pancheri: acusa presunto abuso
2 mins

Marimar Vega tuvo una “relación muy fea” con Horacio Pancheri: acusa presunto abuso

Univision Famosos
Ex de Marimar Vega “sospecha” que la actriz podría haberle sido infiel: esto dijo
0:51

Ex de Marimar Vega “sospecha” que la actriz podría haberle sido infiel: esto dijo

Univision Famosos
“Se casó con el fotógrafo”: Horacio Pancheri revela cuánto le afectó terminar con Marimar Vega
2 mins

“Se casó con el fotógrafo”: Horacio Pancheri revela cuánto le afectó terminar con Marimar Vega

Univision Famosos
Luis Ernesto Franco, ex de Marimar Vega, revela que se convirtió en papá: comparte primera foto del bebé
2 mins

Luis Ernesto Franco, ex de Marimar Vega, revela que se convirtió en papá: comparte primera foto del bebé

Univision Famosos
Marimar Vega se sincera sobre la muerte de su papá y la enfermedad que tenía: “Él ya se quería ir”
3 mins

Marimar Vega se sincera sobre la muerte de su papá y la enfermedad que tenía: “Él ya se quería ir”

Univision Famosos
Marimar Vega es tajante y dice que su ex Horacio Pancheri "no es alguien grato" para su podcast
2 mins

Marimar Vega es tajante y dice que su ex Horacio Pancheri "no es alguien grato" para su podcast

Univision Famosos
Marimar Vega reconoce que después de su divorcio con Luis Ernesto Franco tuvo "la peor relación"
3 mins

Marimar Vega reconoce que después de su divorcio con Luis Ernesto Franco tuvo "la peor relación"

Univision Famosos
Exesposo de Marimar Vega habla cara a cara con ella sobre su divorcio: “No era feliz”
2 mins

Exesposo de Marimar Vega habla cara a cara con ella sobre su divorcio: “No era feliz”

Univision Famosos
Marimar Vega revela que desea convertirse en madre a sus 40 años: “Ojalá pegue”
2 mins

Marimar Vega revela que desea convertirse en madre a sus 40 años: “Ojalá pegue”

Univision Famosos
Marimar Vega y Luis Ernesto Franco juntos otra vez a 5 años de su separación por esta razón
2 mins

Marimar Vega y Luis Ernesto Franco juntos otra vez a 5 años de su separación por esta razón

Univision Famosos

Aseveró que cuando Zuria y su cuñado " quieran expresar lo que ellos quieran lo harán, pero es mentira", concluyó en la entrevista.

Los rumores de separación de Zuria Vega y Alberto Guerra

Recientemente el periodista de espectáculos, Juan José Origel, reportó en su programa 'Con Permiso' que Zuria Vega "se encuentra separada de Alberto Guerra, el papá de sus hijos, están separados".

Incluso, señaló que la actriz, de 36 años, habría sido captada en Colombia junto al actor Alex Speitzer en un concierto de Shakira.

"A lo mejor son amigos o a lo mejor ella ahorita, pues cuando te estás separando, traes problemas, necesitas salir", declaró.

De acuerdo con la revista TVNotas, la presunta ruptura habría sido por una infidelidad del actor de origen cubano, pues Zuria le habría encontrado "mensajes comprometedores".

Por otra parte, la periodista Inés Moreno habló de los rumores de que Alberto le habría sido infiel con Madonna.

"No solo Madonna, ella fue un puntito de tenerla atravesada, pero dicen que a raíz de todo ese brete , hacía cosas extrañas, como que se le subió", reportó.

Sin embargo, en medio de la polémica, Zuria y Alberto han interactuado en redes sociales, aunque no de manera romántica, pero siempre dándose apoyo en sus proyectos.

Relacionados:
Marimar VegaZuria VegaAlberto GuerraParejasParejas de famososTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD