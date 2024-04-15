Alberto Guerra

Alberto Guerra aparece muy cerca de Madonna y su esposa, Zuria Vega, reacciona

El actor cubano radicado en México y la cantante estadounidense fueron fotografiados muy juntitos. La pareja del intérprete reaccionó ya a dicha situación.

Alberto Guerra y Madonna son los protagonistas en la portada de la revista Re-Edition, edición primavera-verano 2024.

Tanto el actor como la cantante, así como el citado medio, dieron a conocer la noticia este 15 de abril, mediante sus respectivas cuentas de Instagram.

“No es asunto suyo…”, escribieron los artistas para subtitular su publicación, que incluye la fotografía en la que aparecen juntos.

En el ‘post’ de Guerra, una de las primeras personas en reaccionar fue su esposa, Zuria Vega, quien anotó en los comentarios: “No pues ‘wow’”.

Alberto Guerra junto a Madonna para la portada de una revista.
Imagen Alberto Guerra/Instagram

Omar Chaparro, Regina Blandón, Cecilia Suárez, Adriana Louvier, Miguel Rodarte, María León y Lorena Meritano fueron algunas de las celebridades que felicitaron al intérprete.

Alberto Guerra y Madonna hablaron del “mambo”

Re-Edition brindó una declaración que la llamada ‘Reina del pop’ les dio para promocionar el lanzamiento de la revista que estelariza, el próximo 25 de abril.

“¿De qué tiene que hablar un actor cubano que vive en la Ciudad de México, e interpreta a un sicario en una serie llamada ‘Griselda’, con una cantante de Detroit, dedicada a su vida y a sus hijos en Nueva York y actualmente de gira mundial?”, dijo Madonna.

La intérprete de ‘Like a virgin’ respondió la pregunta, revelando de qué conversó con Alberto Guerra en su encuentro.

“Surrealismo. Dios. Comunismo. Montar a caballo. Confesiones en una pista de baile. Gabriel García Márquez. Rajastán. Malos tatuajes y mambo contra salsa”, indicó.

“El resto no es de tu incumbencia”, sentenció la también actriz, de 65 años, para finalizar su mensaje, que la estrella de ‘No abras la puerta’, disponible en ViX, compartió en una historia.

Madonna se presentará en el Palacio de los Deportes, de la capital azteca, a partir del 20 de abril, esto como parte de su ‘Celebration Tour’.

Alberto Guerra sigue triunfando en televisión

Por su parte, Alberto Guerra continúa gozando de la atención que ganó por encarnar a ‘Dario’, uno de los esposos de Griselda Blanco, en el ‘show’ ‘Griselda’.

“Me siento muy orgulloso, pero nada, la vida sigue y hay que tomarlo todo con cierta calma, lo bueno y lo malo y lo regular, y mantener las cosas como son”, aseveró en entrevista con Quién.

En breve, él estrenará la serie ‘Accidente’ y una cinta en la que comparte créditos con Andi Baiz; sin embargo, no se olvida de sus seres amados.

“Estoy muy concentrado en mi trabajo y en mi familia, prácticamente no tengo espacio para nada más en mi vida. Ser papá y esposo la mayor parte del tiempo, lo más que pueda”, comentó.

