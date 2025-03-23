Zuria Vega y Alberto Guerra reaccionan ante supuesta separación: así contestan

Video ¿Qué pasa entre Zuria Vega y Alberto Guerra? Reportan su separación: sus mensajes dirían otra cosa

Zuria Vega y Alberto Guerra por fin reaccionaron ante los más recientes rumores sobre su supuesta separación luego de más de 10 años de matrimonio y dos hijos de por medio.

Todo surgió a raíz de que el presentador Juan José Origel reportó en su programa 'Con permiso' que la actriz supuestamente estaba "separada de Alberto Guerra".

Además, señaló que la artista habría sido captada en Colombia junto al actor Alex Speitzer en un concierto de Shakira.

¿Qué dicen Zuria Vega y Alberto Guerra?

En los últimos días, varios medios en México y EEUU han retomado la información que dio 'Pepillo' Origel y uno de ellos fue la cuenta de Instagram de Las Estrellas, en donde se publicó un video sobre la alegada ruptura de la pareja.

El propio actor cubano de 42 años se apareció en la sección de comentarios y así reaccionó durante este fin de semana ante lo que se dice sobre él y la madre de sus hijos.

"¡Pero también cuenten la parte donde salió Godzilla y los mató a todos con su rayo láser! ¡Cuéntenlo bien!", escribió con aparente sarcasmo.

Zuria Vega tampoco se quedó callada y agregó al comentario de su marido una serie de emoticonos de la carita riendo hasta las lágrimas.

Así reaccionaron Alberto Guerra y Zuria Vega a los rumores de una supuesta separación entre ellos. Imagen Mezcalent y Las Estrellas/Instagram



Es la primera vez que la pareja de actores se manifiesta respecto a los recientes rumores que involucran su situación marital. Desde 2023 se ha especulado de diversas y supuestas crisis entre ellos.

Incluso se llegó a señalar a Madonna como una presunta responsable ya que en 2024 Alberto Guerra trabajó con ella en un candente sesión de fotos para una revista y luego fue visto con la cantante en un desfile de modas.

¿Qué dijo la hermana de Zuria Vega?

En la emisión de 'Ventaneando' de este 21 de marzo, Marimar Vega desmintió la versión de que su hermana se haya supuestamente separado de Alberto Guerra.

" Es mentira, si eso es lo que quieren saber, pero no quiero hablar porque no tiene que ver conmigo", aseguró.

Zuria Vega y Alberto Guerra se casaron en noviembre de 2014 y tienen dos hijos, Lúa y Luka, de 8 y 5 años, respectivamente.