Zuria Vega responde si su matrimonio con Alberto Guerra está en crisis y al borde del divorcio

"Nada (opino sobre los rumores de separación), opinaba hace 15 años, ahora ya no. No me entero, me enteró hasta que llegó aquí con ustedes (los reporteros), una de las claves de éxito en una pareja, dentro de este negocio es, no dudar. Nosotros sabemos lo que pasa en nuestras cuatro paredes, no sale de ningún lado, nada de lo que salga en algún lado tiene veracidad porque nadie vive en la casa. A menos que mis hijos empiecen a dar notas”, bromeó.