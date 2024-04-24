Zuria Vega

A casi dos años de la muerte de ser querido, Zuria Vega lo recuerda con conmovedora foto

Zuria Vega recordó a su perro a casi dos años de su fallecimiento y publicó una foto en la que reveló lo mucho que lo extraña.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video Zuria Vega es madre de una bebé arcoíris: un final feliz para una historia dolorosa

En 2022, Zuria Vega reveló que su familia estaba de luto por muerte de su mascota ‘Perrou’, aquien consideraba como un ‘hijo’.

A dos años de la dolorosa partida de su mascota, la actriz externó lo mucho que lo extraña y compartió una foto del perrito.

PUBLICIDAD

“Te extraño fuerte, cabezón mío”, fueron las palabras que Zuria Vega escribió como descripción de su publicación, la cual realizó en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

Zuria Vega recuerda a su perrita a dos años de su muerte
Zuria Vega recuerda a su perrita a dos años de su muerte
Imagen Instagram Zuria Vega

Más sobre Zuria Vega

Zuria Vega afirma que su papá, Gonzalo Vega, se le manifestó a casi 10 años de su muerte
2 mins

Zuria Vega afirma que su papá, Gonzalo Vega, se le manifestó a casi 10 años de su muerte

Univision Famosos
Hijos de Zuria Vega y Alberto Guerra ya saben que tienen padres famosos: así reaccionaron
2 mins

Hijos de Zuria Vega y Alberto Guerra ya saben que tienen padres famosos: así reaccionaron

Univision Famosos
Zuria Vega responde sobre presunta separación de Alberto Guerra y aclara supuesta discusión
1:03

Zuria Vega responde sobre presunta separación de Alberto Guerra y aclara supuesta discusión

Univision Famosos
Zuria Vega y Alberto Guerra reaccionan ante supuesta separación: así contestan
2 mins

Zuria Vega y Alberto Guerra reaccionan ante supuesta separación: así contestan

Univision Famosos
Marimar Vega habla de los rumores de separación de su hermana: ¿Zuria y Alberto Guerra terminaron?
1 mins

Marimar Vega habla de los rumores de separación de su hermana: ¿Zuria y Alberto Guerra terminaron?

Univision Famosos
¿Qué pasa entre Zuria Vega y Alberto Guerra? Reportan su separación: sus mensajes dirían otra cosa
1:09

¿Qué pasa entre Zuria Vega y Alberto Guerra? Reportan su separación: sus mensajes dirían otra cosa

Univision Famosos
Zuria Vega y Alberto Guerra se habrían separado: estarían atravesando una crisis, reportan
2 mins

Zuria Vega y Alberto Guerra se habrían separado: estarían atravesando una crisis, reportan

Univision Famosos
¿Captan a Zuria Vega y a su esposo Alberto Guerra en plena discusión?: esto habría detrás
1 mins

¿Captan a Zuria Vega y a su esposo Alberto Guerra en plena discusión?: esto habría detrás

Univision Famosos
Captan al esposo de Zuria Vega otra vez con Madonna y la actriz advierte: "Propiedad privada"
3 mins

Captan al esposo de Zuria Vega otra vez con Madonna y la actriz advierte: "Propiedad privada"

Univision Famosos
Zuria Vega dice si está celosa de que ahora “todos le quieren tronar los huesitos” a su esposo
2 mins

Zuria Vega dice si está celosa de que ahora “todos le quieren tronar los huesitos” a su esposo

Univision Famosos


La esposa del actor Alberto Guerra anunció la muerte de su mascota en junio de 2022, cuando destacó que el fallecimiento de Perrou era un gran golpe para su familia y en específico para sus hijos Lúa y Luka; además, detalló que había sido un privilegio “ser su mamá”.

Zuria Vega se despidió de su mascota

Zuria Vega compartió en aquella ocasión una publicación en su red sociales, donde aseguró que le “dolía el corazón” al saber que su perrito ya no estaría físicamente con ellos, pero que de corazón lo “amarían por siempre”.

“Siempre supe que tu partida iba a ser dolorosa, pero cabezón qué vacío y dolor tan grande. Gracias por hacer mi vida, nuestra vida, inmensamente más feliz. Gracias por ser el guardián que fuiste para nuestra familia y para tu papá. Te amo para siempre mi chiquito hermoso”, precisó en junio de 2022.

La protagonista de telenovelas aseguró que nunca olvidaría a su mascota , promesa que ha dejado claro con su último posteo que siguen cumpliendo.

“Lo único que me da paz es saber que te fuiste como merecías. Siempre estarás con nosotros. Fue un honor ser tu mamá tantos años. Vuela alto PERROU”, sentenció.


Relacionados:
Zuria VegaFamososCelebridadesEscándalo de CelebridadesLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD