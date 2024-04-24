A casi dos años de la muerte de ser querido, Zuria Vega lo recuerda con conmovedora foto

Video Zuria Vega es madre de una bebé arcoíris: un final feliz para una historia dolorosa

En 2022, Zuria Vega reveló que su familia estaba de luto por muerte de su mascota ‘Perrou’, aquien consideraba como un ‘hijo’.

A dos años de la dolorosa partida de su mascota, la actriz externó lo mucho que lo extraña y compartió una foto del perrito.

“Te extraño fuerte, cabezón mío”, fueron las palabras que Zuria Vega escribió como descripción de su publicación, la cual realizó en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

Zuria Vega recuerda a su perrita a dos años de su muerte Imagen Instagram Zuria Vega



La esposa del actor Alberto Guerra anunció la muerte de su mascota en junio de 2022, cuando destacó que el fallecimiento de Perrou era un gran golpe para su familia y en específico para sus hijos Lúa y Luka; además, detalló que había sido un privilegio “ser su mamá”.

Zuria Vega se despidió de su mascota

Zuria Vega compartió en aquella ocasión una publicación en su red sociales, donde aseguró que le “dolía el corazón” al saber que su perrito ya no estaría físicamente con ellos, pero que de corazón lo “amarían por siempre”.

“Siempre supe que tu partida iba a ser dolorosa, pero cabezón qué vacío y dolor tan grande. Gracias por hacer mi vida, nuestra vida, inmensamente más feliz. Gracias por ser el guardián que fuiste para nuestra familia y para tu papá. Te amo para siempre mi chiquito hermoso”, precisó en junio de 2022.

La protagonista de telenovelas aseguró que nunca olvidaría a su mascota , promesa que ha dejado claro con su último posteo que siguen cumpliendo.

“Lo único que me da paz es saber que te fuiste como merecías. Siempre estarás con nosotros. Fue un honor ser tu mamá tantos años. Vuela alto PERROU”, sentenció.