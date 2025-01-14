Zuria Vega

¿Captan a Zuria Vega y a su esposo Alberto Guerra en plena discusión?: esto habría detrás

La pareja fue captada por un grupo de paparazzi a las afueras de un club nocturno en la Ciudad de México. Zuria Vega habría sido abordada por un joven que supuestmente desataron los celos de Alberto Guerra.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Esposo de Zuria Vega reacciona a fotos de él en la cama con Madonna: ¿qué le dijo la actriz?

Zuria Vega y su esposo Alberto Guerra fueron captados a las afueras de un club nocturno en la Ciudad de México el pasado 10 de enero en una aparente discusión.

De acuerdo con los reportes de Kadri Paparazzi, la supuesta discusión entre la pareja se habría suscitado por la presencia de “un joven de 19 años”, quien durante la velada habría estado intentando pretender a la actriz, según relata ella misma a sus amigos.

PUBLICIDAD

Más sobre Zuria Vega

Zuria Vega afirma que su papá, Gonzalo Vega, se le manifestó a casi 10 años de su muerte
2 mins

Zuria Vega afirma que su papá, Gonzalo Vega, se le manifestó a casi 10 años de su muerte

Univision Famosos
Hijos de Zuria Vega y Alberto Guerra ya saben que tienen padres famosos: así reaccionaron
2 mins

Hijos de Zuria Vega y Alberto Guerra ya saben que tienen padres famosos: así reaccionaron

Univision Famosos
Zuria Vega responde sobre presunta separación de Alberto Guerra y aclara supuesta discusión
1:03

Zuria Vega responde sobre presunta separación de Alberto Guerra y aclara supuesta discusión

Univision Famosos
Zuria Vega y Alberto Guerra reaccionan ante supuesta separación: así contestan
2 mins

Zuria Vega y Alberto Guerra reaccionan ante supuesta separación: así contestan

Univision Famosos
Marimar Vega habla de los rumores de separación de su hermana: ¿Zuria y Alberto Guerra terminaron?
1 mins

Marimar Vega habla de los rumores de separación de su hermana: ¿Zuria y Alberto Guerra terminaron?

Univision Famosos
¿Qué pasa entre Zuria Vega y Alberto Guerra? Reportan su separación: sus mensajes dirían otra cosa
1:09

¿Qué pasa entre Zuria Vega y Alberto Guerra? Reportan su separación: sus mensajes dirían otra cosa

Univision Famosos
Zuria Vega y Alberto Guerra se habrían separado: estarían atravesando una crisis, reportan
2 mins

Zuria Vega y Alberto Guerra se habrían separado: estarían atravesando una crisis, reportan

Univision Famosos
Captan al esposo de Zuria Vega otra vez con Madonna y la actriz advierte: "Propiedad privada"
3 mins

Captan al esposo de Zuria Vega otra vez con Madonna y la actriz advierte: "Propiedad privada"

Univision Famosos
Zuria Vega dice si está celosa de que ahora “todos le quieren tronar los huesitos” a su esposo
2 mins

Zuria Vega dice si está celosa de que ahora “todos le quieren tronar los huesitos” a su esposo

Univision Famosos
A casi dos años de la muerte de ser querido, Zuria Vega lo recuerda con conmovedora foto
1 mins

A casi dos años de la muerte de ser querido, Zuria Vega lo recuerda con conmovedora foto

Univision Famosos

“El chiquito quiso abordarme”, se le escucha decir a la actriz de telenovelas en las grabaciones difundidas en YouTube el 13 de enero.

“¿En dónde está la caja de dulces?”, expresó. “Pin** niño. Y yo, ‘wey me estás poniendo nerviosa’… pero ese niñito así (perreando) y yo: ‘wey, basta brother. Tienes 19’”, relató a sus amigos sin percatarse que estaba siendo grabada.

La supuesta reacción de Alberto Guerra

En esta misma grabación, ‘Lobo’ y ‘Chacal’, como son conocidos los paparazzi, reseñaron que minutos más tarde fue captada Zuria Vega con Alberto Guerra, quien supuestamente le habría reclamado por lo ocurrido con el joven de 19 años.

Aunque en las imágenes al actor únicamente se le ve cruzado de brazos, con un aparente semblante serio y escuchando atentamente el relato de Zuria Vega, en ningún momento se escucha su conversación ni los presuntos reclamos.

"Supuesta y alegadamente, Alberto Guerra se ha de haber dado cuenta o le han de haber contado, o tal vez ella misma le ha de haber dicho qué onda (...) y han de haber salido a arreglar alguna diferencia", puntualizaron.

Hasta el momento, ni Zuriga Vega ni Alberto Guerra se han pronunciado sobre el tema.

Relacionados:
Zuria VegaAlberto GuerraEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX