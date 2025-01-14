¿Captan a Zuria Vega y a su esposo Alberto Guerra en plena discusión?: esto habría detrás

Video Esposo de Zuria Vega reacciona a fotos de él en la cama con Madonna: ¿qué le dijo la actriz?

Zuria Vega y su esposo Alberto Guerra fueron captados a las afueras de un club nocturno en la Ciudad de México el pasado 10 de enero en una aparente discusión.

De acuerdo con los reportes de Kadri Paparazzi, la supuesta discusión entre la pareja se habría suscitado por la presencia de “un joven de 19 años”, quien durante la velada habría estado intentando pretender a la actriz, según relata ella misma a sus amigos.

“El chiquito quiso abordarme”, se le escucha decir a la actriz de telenovelas en las grabaciones difundidas en YouTube el 13 de enero.

“¿En dónde está la caja de dulces?”, expresó. “Pin** niño. Y yo, ‘wey me estás poniendo nerviosa’… pero ese niñito así (perreando) y yo: ‘wey, basta brother. Tienes 19’”, relató a sus amigos sin percatarse que estaba siendo grabada.

La supuesta reacción de Alberto Guerra

En esta misma grabación, ‘Lobo’ y ‘Chacal’, como son conocidos los paparazzi, reseñaron que minutos más tarde fue captada Zuria Vega con Alberto Guerra, quien supuestamente le habría reclamado por lo ocurrido con el joven de 19 años.

Aunque en las imágenes al actor únicamente se le ve cruzado de brazos, con un aparente semblante serio y escuchando atentamente el relato de Zuria Vega, en ningún momento se escucha su conversación ni los presuntos reclamos.

"Supuesta y alegadamente, Alberto Guerra se ha de haber dado cuenta o le han de haber contado, o tal vez ella misma le ha de haber dicho qué onda (...) y han de haber salido a arreglar alguna diferencia", puntualizaron.