Adamari López reacciona a divorcio “sorpresivo” de Angélica Vale: hace emotiva petición por su comadre

Video Angélica Vale rompe en llanto ante demanda de divorcio de su marido: se enteró "cenando con él"

Adamari López reaccionó a la noticia de que su comadre, Angélica Vale, se está divorciando de Otto Padrón, tras más de 14 años juntos.

Fue este lunes que la actriz confirmó que el papá de sus hijos inició los trámites para finalizar su matrimonio civil, hecho del que se enteró por la prensa pues él no le avisó con anticipación.

Adamari López reacciona a divorcio de Angélica Vale

A horas de que se supiera el final de la historia de amor de Angélica Vale y Otto Padrón, Adamari López se pronunció al respecto.

“Ella obviamente está separada desde abril, ella lo dice también en sus redes sociales”, expresó durante el programa de Desiguales de este 10 de noviembre.

“Pero, cuando te ponen una demanda de divorcio y todavía no estás lista para eso, sabiendo que hay una separación, es lo que la tomó de sorpresa”, añadió.

La presentadora, quien es madrina del retoño menor de la expareja, puntualizó que para su comadre la situación es difícil porque supo del proceso legal por fuentes externas.

“Es algo que te descoloca y sobre todo cuando no eres una persona de escándalos y lo que quieres es resguardar el bienestar de sus hijos”, manifestó.

Aunque no compartió si ha estado en contacto con Angélica en medio de lo que está viviendo, Adamari sí hizo una petición a la audiencia.

“Hay que mandarle muchísima buena energía”, dijo, “ella está mañana celebrando su cumpleaños, así que hay que animarla, hay que llenarla de mensajes bonitos”.

Angélica Vale afirma que “no hay nada que ocultar”

Ayer, en su primera y única declaración sobre esta ruptura con Otto Padrón, Angélica Vale aseguró que brindará entrevistas para hablar “de lo que quieran” pues “aquí no hay nada que ocultar”.

Sin embargo, pidió que le dieran “chance” de que celebrara, este martes 11 de noviembre, su cumpleaños número 50.