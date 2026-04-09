Muertes de famosos

Actor de ‘Game of Thrones’ vivió menos tiempo del que le pronosticaron: se negó a quedarse hospitalizado

El intérprete Michael Patrick perdió la vida el 7 de abril, tras tres años con “la enfermedad de la neurona motora”. En su último ‘post’ de Instagram, él reveló cuánto tiempo creía su neurólogo que le quedaba de vida.

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Por:Dayana Alvino
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Michael Patrick, actor de series como ‘Game of Thrones’, vivió menos tiempo del que uno de sus doctores le había pronosticado.

El reconocido intérprete, quien triunfó también en el teatro, perdió la vida el martes 7 de abril “en un hospicio de Irlanda del Norte”, según reveló su esposa, Noemi, en Instagram. Tenía 35 años.

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En febrero de 2023, Michael fue diagnosticado con “la enfermedad de la neurona motora”, la cual, de acuerdo con el Queensland Brain Institute, es un trastorno neurológico que ataca las células nerviosas del cerebro y la médula espinal que controlan la forma de caminar, comer, hablar y respirar.

Michael Patrick murió antes de lo que le pronosticaron

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El 6 de febrero de este 2026, Michael Patrick realizó una publicación en la mencionada red social, que se convirtió en su última.

Él colgó una fotografía en la que se le ve utilizando un aparato mientras estaba sentado en su silla de ruedas y cargando a un bebé.

En la misiva con la que acompañó la imagen, relató que, a tres años con la enfermedad, había pasado “más de una semana en el hospital”, en pláticas con médicos y análisis, para decidir si se sometería a una traqueotomía.

Tras conocer los riegos, implicaciones y cómo sería su día a día después del procedimiento, él decidió no seguir adelante con eso, además, por el lapso que le llevaría volver a su hogar.

“Me confirmaron que tendría entre 6 y 12 meses en poder volver a casa debido a la falta de personal”, explicó al respecto.

Además, para entonces, él ya sabía cuántos meses más era posible que siguiera en este plano: “Mi neurólogo nos dio la noticia de que probablemente me quede alrededor de un año de vida”.

“Obviamente, no puede afirmarlo con certeza y todavía tenemos la esperanza de que el ensayo clínico nos dé algo más de tiempo”, aclaró.

Por eso, indicó: “No quiero arriesgarme a pasar una parte significativa de este tiempo en una cama de hospital”.

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Patrick, lamentablemente, falleció mucho antes de lo que el especialista había supuesto. Su viuda aseveró, no obstante, que él tuvo “una vida plena como cualquier ser humano puede vivirla”.

Ingresó 10 días antes de su deceso al hospicio, donde lo mantenían atendido: “Murió en paz, rodeado de familiares y amigos”.

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