¿Cuerpo de Yeison Jiménez ya fue entregado a su familia? Anuncian fecha para el funeral y esto se sabe

Luego de una serie de especulaciones sobre el funeral de Yeison Jiménez, la mañana de este 13 de enero se dio a conocer dónde y cuándo se llevará a cabo.

De acuerdo con un comunicado publicado en la cuenta oficial del fallecido cantante, el público podrá despedirse el 14 de enero.

"Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. Los detalles oficiales de este encuentro e ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizados", se lee en el comunicado, donde el equipo de trabajo de Yeison agradece el "respeto" y muestras de cariño que ha recibido la familia.

Además, la mañana de este martes la familia se encuentra reunida en una funeraria para darle el último adiós en privado en Bogotá.

¿Cuerpo de Yeison Jiménez ya fue entregado a su familia?

Según reporta RCN, el cuerpo de Yeison Jiménez y el de su mánager, Jefferson Osorio, fueron entregados a sus familias alrededor de las 7:00 de la noche hora local del lunes 12 de enero.

El medio colombiano afirma que también esto ocurió "en medio de aplausos y canciones, fuertemente custodiados".

El 12 de enero circuló información sobre los supuestos servicios funerarios de Yeison, por lo cual su hermana Lina Jiménez lo desmintió. Incluso, dijo que en ese entonces todavía no les habían entregado los cuerpos.

"Saco las fuerzas para hacer este video y decirles que los cuerpos no los han entregado todavía, no tenemos fecha exacta de dónde va a ser la velación y las exequias. Lo único que sabemos es que él va a estar aquí en Bogotá", dijo en un video publicado en sus historias de Instagram.

Equipo de trabajo de Yeison Jiménez revela cuándo será el funeral. Imagen Yeison Jiménez/Instagram

La joven pidió parar con la desinformación: "Por favor los medios, las personas que están citando gente en otros lados, nosotros sabemos el cariño que le tenían a mi hermano y sabemos que todo el mundo quiere compartir con él un homenaje, una oración, pero por el momento no tenemos nada definido. Sí se le va a hacer un homenaje, pero hasta que no nos entreguen los cuerpos no. Sabemos que todos quieren compartir, todos los quieren despedir y les agradecemos como familia, en nombre de todos nosotros, tomé la vocería, queremos que él esté muy acompañado, que lo recuerden siempre como él fue", dijo.

También explicó que su cuñada, Sonia Restrepo, solo tiene una cuenta de Instagram y es privada, por lo que pidió no hacer caso de los perfiles falsos que existen.

" A mi cuñada le han creado muchos Instagram, ella no ha publicado nada, no ha dicho nada, la cuenta de ella es privada, solamente por medio de mis redes y de las redes de mi hermano se va a estar publicando todo", señaló.