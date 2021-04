La abuela de Thalía y Laura Zapata está hospitalizada por sufrir fuertes dolores

"De las heridas que le hicieron en el 'asilo del terror' de Interlomas, el medicamento que le suministran para esto la adormila y el tratamiento la hace perder sales. Así que me pregunto ¿Por qué tendría mi abuelita que estar pasando por esto? La respuesta es la maldad humana y el no hacerse conscientes de la omisión de sus responsabilidades, y esconderse tras las letras chiquitas de su leonino contrato de 'No responsabilidad' por cualquier cosa que sufran los huéspedes internos en este 'asilo del terror'. Es de no creerse el cinismo con el que se manejan".