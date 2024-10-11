Abogado de ‘Diddy’ Combs revela cuál es “la parte más difícil” que enfrentaría estando en prisión

Video El video donde ‘Diddy’ alardeaba del “desmayo” de sus invitados en sus polémicas fiestas

Sean ‘Diddy’ Combs continuará encarcelado luego de haber sido detenido y acusado por presuntamente cometer los delitos de tráfico sexual y crimen organizado.

Este 11 de octubre, el juez Arun Subramanian determinó que el juicio contra el magnate de la música de 54 años comience el 5 de mayo de 2025.

El magistrado igualmente resolvió que permanezca en prisión el rapero, quien está siendo señalado de abusar de mujeres y coaccionarlas mediante amenazas y drogas a realizar actos íntimos.

Previamente, el martes 8, el equipo legal de Combs interpuso una apelación para que él pueda obtener libertad bajo fianza.

‘Diddy’ Combs vive situación “difícil” en la cárcel

Mientras esperan la respuesta a su solicitud, uno de los abogados de Sean ‘Diddy’ Combs reveló cuál es el peor problema que él enfrenta tras las rejas.

“Creo que la comida es probablemente la parte más difícil”, declaró el licenciado Marc Agnifilo a la prensa a las afueras del Tribunal Federal en Manhattan el jueves.

Actualmente, la estrella del hip-hop se encuentra recluido en el Brooklyn’s Metropolitan Detention Center, en Nueva York.

De acuerdo con People, presuntamente el día del intérprete de ‘I’ll be missing you’ comenzaría a las 6 de la mañana, con un desayuno compuesto de cereales, fruta y pastel.

Entre semana, explica el medio, en el penal el almuerzo se sirve a las 11 a.m. Está integrado principalmente de platos que incluyen hamburguesas, tacos de pescado o carne al horno, con huevos revueltos y galletas los sábados y domingos.

La cena, por su parte, es proporcionada después del recuento de personas, a las 4 p.m. El menú incluye opciones como fajitas de pollo, pasta y rosbif.

En la penitenciaria también sirven alimentos “saludables para el corazón” y vegetarianos, entre ellos lentejas, tofu y frijoles cocidos.

The Post dio a conocer que a ‘Diddy’ le sirven tres comidas al día, las cuales le entregan en su celda. Ayer, se indicó, degustó albóndigas suecas.

Sean ‘Diddy’ Combs supuestamente teme ser envenenado

A finales de septiembre, NewsNation reportó que un exrecluso, quien estuvo en el mismo centro que Sean ‘Diddy’ Combs, desveló que él estaría preocupado.

“Está muy, muy paranoico, asustado. No sabe qué pensar, no sabe en quién confiar o qué creer”, aseveró el Larry Levine.

El hombre explicó entonces que supuestamente el cantante teme que alguien lo pueda asesinar mientras está ahí, por lo que no ingiere sus alimentos.

“Imagínese que una persona pagara a alguien de dentro para que envenenara su comida, le diera un ataque al corazón y muriera”, declaró.