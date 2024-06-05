White swan y Black swan: los dos tipos de la belleza femenina: ¿Cuál tienes tú?

En el mundo femenino existen diversos términos ligados a la belleza, pero hay dos que han estado ganando fuerza con el auge de las redes sociales: 'White swan' y 'Black swan', o en español, 'cisne blanco' y 'cisne negro'.

White Swan y Black Swan, dos caras de la belleza femenina

'White swan' es un término que se refiere a la belleza clásica y tradicional asociada con la idea de la 'dama' o la 'princesa', y las mujeres que se identifican con ella tienen una vibra de delicadeza bastante perceptible.

Por otro lado, 'Black swan' es un término que se refiere a la belleza más 'oscura y exótica', caracterizada por la sensualidad, la pasión y la intensidad. Esta belleza se asocia con la idea de la 'femme fatale' o la 'mujer fatal', es decir, aquellas mujeres con rasgos faciales más intensos y que incluso portan prendas con colores que no se asocian típicamente al género femenino.

Como podrás notar, estos conceptos están basados en la famosa historia de 'El lago de los cisnes', específicamente en los personajes de Odette, la joven que se transforma en cisne durante el día, y Odile, quien se hace pasar por la protagonista gracias a un hechizo con el fin de engañar al príncipe.

¿Cuáles son las características y diferencias entre la belleza 'White Swan' y 'Black swan'?

En una publicación reciente en TikTok, la tiktoker @paula.sacristanv explicó las características de cada uno de estos dos tipos de belleza femenina que se pueden identificar únicamente apreciando los rostros de las mujeres.

"Las white swan tienen cara de buena, guapa, light femenine energy y las black swan tienen caras de mala, sexy, dark femenine energy. Las white swan por ejemplo son las princesas de disney y Barbie, es decir rostros dulces, poco marcados y caras relativamente redondas y a nivel de color son las que tienen bajo constraste. En cambio de las black swan, el ejemplo perfecto es Angelina Jolie con sus pómulos marcados y el contraste de la piel".



Dichos términos, nacidos en Internet, también han comenzado una tendencia en TikTok, donde las mujeres muestran fotos o videos de su lado 'cisne blanco', donde aparecen como chicas dulces y tiernas, pero también manifiestan su lado 'cisne negro', el cual es completamente diferente y con una vibra 'dark', ya que usan prendas y maquillajes contrarios a los mostrados inicialmente, lo cual da la impresión de que se tratan de dos personas completamente diferentes.

En resumen, ambas bellezas son importantes y valiosas en la sociedad actual, y las mujeres pueden poseer características de ambas sin importar su edad.