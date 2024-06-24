'Uñas americanas', el estilo sencillo y elegante que hasta las famosas como JLo ya están usando
Jennifer López, la reina de las tendencias de uñas, nos inspira con su preferencia por estilos más neutros y sofisticados, perfectos para un look práctico y elegante ideal para cualquier ocasión.
Jennifer Lopez, la reina indiscutible de las tendencias, ha vuelto a captar la atención de sus fans con su impecable estilo de uñas.
Bajo la maestría de Tom Bachik, quien se autonombra 'Celebrity MAN'icurist (El manicurista de las celebridades), la cantante ha puesto de moda una nueva interpretación de la manicura francesa que ha causado sensación de las redes sociales.
No solo ella, también otras celebridades latinas como Selena Gomez y Camila Cabello, confían en Bachik para lucir impecables en eventos importantes. Sin embargo, es el estilo discreto y neutro de ‘La diva del Bronx’ el que más ha resonado entre quienes buscan un look práctico y elegante para el día a día.
La manicura americana es una opción perfecta para quienes desean algo sencillo, pero con un toque distintivo. A diferencia de las uñas extremadamente largas y coloridas que muchas famosas prefieren, esta se caracteriza por su elegancia minimalista y su adaptabilidad para cualquier ocasión, ya sea una salida casual o un evento lleno de glamur.
Diferencias entre manicura ‘americana’ y ‘francesa’
A primera vista, la americana puede parecer similar a la francesa, pero hay diferencias clave que las distinguen:
- Base y color
Mientras que la manicura francesa tradicionalmente utiliza una base rosada con puntas blancas, la americana se basa en tonos nude con puntas que pueden variar entre blanco, rosado o beige.
- Versatilidad
La utilizada por JLo ofrece una mayor flexibilidad en la elección de colores. No hay problema en añadir un toque de color, como un borde rojo, para un estilo más audaz.
- Procedimiento:
En la francesa, se aplica primero la base y luego se trabaja la punta. En la americana, se pinta primero el borde y luego el resto de la uña. Aunque sutil, este cambio en el orden de los pasos hace una gran diferencia en el resultado final.
Cómo realizar una manicura americana en casa
Si quieres unirte a esta tendencia y probar la manicura americana por ti misma, sigue estos pasos:
- Preparación
Retira cualquier esmalte anterior con un removedor sin acetona para evitar debilitar tus uñas. Lima y corta las puntas para darles una forma recta, y así lograr el estilo cuadrado característico de esta manicura.
- Cuidado de cutículas
Empuja suavemente las cutículas hacia atrás usando un palito de naranjo. Aplica aceite para mantenerlas flexibles y facilitar la eliminación de la piel muerta.
- Aplicación del esmalte
Pon una capa base transparente para proteger y fortalecer las uñas. Pinta las puntas con un tono neutro o marfil en una línea recta. Es esencial hacer esta línea de una sola pasada para un acabado preciso.
- Acabado
Utiliza una capa de esmalte rosa o en el tono que prefieras y cubre la línea de las puntas. Sella el diseño con una capa protectora transparente para dar brillo y durabilidad.
Ideas para hacerte este nail art
Colores otoñales
Estos tonos por ser sobrios quedan muy bien para cualquier ocasión.
Dale el toque chic con discretos accesorios
Puedes darle el toque sofisticado con detalles discretos en pedrería
Tonos nacarados
Las uñas nacaradas siempre son una tendencia se distinguen por su acabado iridiscente y brillante.
Tonos tornasol
Si te gusta los asthetic esta manicura holográfica te dará un efecto óptico de degradado de color.
Por su elegancia, simplicidad y versatilidad, es perfecta para las que buscan un look sofisticado y sin complicaciones. Con un poco de paciencia y dedicación, puedes lograr esta apariencia en casa.