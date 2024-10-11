Nail art minimalista para Halloween: 11 diseños elegantes para ser la reina de la Noche de Brujas
¿Quieres llevar el espíritu de Halloween en tus uñas, pero no quieres una manicura demasiado ostentosa o extravagante? Entonces estos diseños minimalistas y elegantes son justo lo que estás buscando.
La noche de Halloween es uno de los mejores pretextos para ver películas, series y documentales de terror con tus amigas y armar el mejor disfraz.
Si tú eres de gustos discretos y poco ostentosos, estos diseños de uñas te encantarán, ya que son minimalistas. ¡Perfectos para pedir dulce o truco!
#1 Diseño de uñas con telarañas para Halloween
Las telarañas se han convertido en un símbolo de Halloween, pero a la vez son muy elegantes. Pinta tus uñas del color que más te guste y dibuja una red con color blanco. Puedes agregar más detalles, como una araña.
#2 Diseño de uñas con un gato negro para Halloween
El misticismo que rodea a los gatos negros los ha vuelto parte de esta festividad, pues se dice que son compañeros de las brujas.
#3 Diseño con sangre escurriendo para Halloween
Otra opción es un diseño que simule que hay sangre escurriendo por tus dedos.
De fondo puedes usar color blanco, nude o negro, o una manicura francesa.
#4 Uñas 'spooky season' para Halloween
Si eres fan de la spooky season pero no de lo terrorífico, un manicure alegre será perfecto para ti.
Pinta tus uñas con tonalidades pastel y luego agrega algún dibujo divertido, como un fantasma sonriendo o una calabaza.
#5 Manicure francesa de diablita
Para las que son fieles al clásico manicure francés (donde sólo la punta de las uñas se pintan de blanco) esta es una variación perfecta para la noche de brujas.
Elige un barniz rojo brillante para hacerlo y agrega cuernos y una colita para simular la figura de un diablo.
#6 Diseño de uñas de alien para Halloween
Las fans de los extraterrestres y los ovnis pueden replicar estos símbolos en su nail art con un color verde neón y un tono negro. Dibuja ojos puntiagudos en algunos dedos y estrellas en los demás.
#7 Diseño de uñas para Halloween con una pequeña calabaza
No hay Halloween sin las clásicas calabazas para hacer un Jack-o'-lantern. Plasma una pequeña en la uña que prefieras y pinta el resto con color naranja.
#8 Diseño de uñas para Halloween con un discreto cementerio
Este nail art puedes elegirlo en color negro, morado o plateado. Marca un par de cruces en algunas de tus uñas, pinta el resto con el mismo tono (o alguno que contraste) ¡y listo! Esta manicura combina bien con todo tipo de disfraces.
#9 Diseño de uñas con murciélagos para Halloween
Otra criatura alusiva al día más spooky del año es el murciélago. Dibújalo en tus uñas con ayuda de un palillo y esmalte negro.
También puedes agregar círculos para conseguir un manicure aún más sombrío.
#10 Diseño de uñas que nos recuerdas a las brujas de Halloween
Este diseño es minimalista y muy sofisticado. Solo agrega algunos elementos relacionados con las brujas, como lunas y estrellas, sobre una base transparente, nude o negra.
#11 Diseño de uñas de esqueleto para Halloween
Y claro, cómo olvidar los esqueletos que protagonizan tantas películas de Halloween. Plasma huesos delgados como si se tratara de una radiografía de rayos X, ¡luce muy bien!
¿Cuál de estos diseños de Halloween para uñas te gustó más?