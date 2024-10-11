Lifestyle
Uñas

Nail art minimalista para Halloween: 11 diseños elegantes para ser la reina de la Noche de Brujas

¿Quieres llevar el espíritu de Halloween en tus uñas, pero no quieres una manicura demasiado ostentosa o extravagante? Entonces estos diseños minimalistas y elegantes son justo lo que estás buscando.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Daniela Flores's profile picture
Por:Daniela Flores
Video 3 ideas fáciles de maquillaje para Halloween

La noche de Halloween es uno de los mejores pretextos para ver películas, series y documentales de terror con tus amigas y armar el mejor disfraz.

Si tú eres de gustos discretos y poco ostentosos, estos diseños de uñas te encantarán, ya que son minimalistas. ¡Perfectos para pedir dulce o truco!

#1 Diseño de uñas con telarañas para Halloween

PUBLICIDAD

Las telarañas se han convertido en un símbolo de Halloween, pero a la vez son muy elegantes. Pinta tus uñas del color que más te guste y dibuja una red con color blanco. Puedes agregar más detalles, como una araña.

Diseño de uñas con telarañas para Halloween
Diseño de uñas con telarañas para Halloween
Imagen Shutterstock

#2 Diseño de uñas con un gato negro para Halloween

El misticismo que rodea a los gatos negros los ha vuelto parte de esta festividad, pues se dice que son compañeros de las brujas.

Diseño de uñas con un gato negro para Halloween
Diseño de uñas con un gato negro para Halloween
Imagen Shutterstock

#3 Diseño con sangre escurriendo para Halloween

Otra opción es un diseño que simule que hay sangre escurriendo por tus dedos.

Diseño de uñas con sangre, estilo minimalista
Diseño de uñas con sangre, estilo minimalista
Imagen Shutterstock

De fondo puedes usar color blanco, nude o negro, o una manicura francesa.

Uñas sangre escurriendo para Halloween
Uñas sangre escurriendo para Halloween
Imagen Shutterstock

#4 Uñas 'spooky season' para Halloween

Más sobre Uñas

Diseños de uñas para lucir esta Navidad: son discretos, elegantes y fáciles de hacer
2 mins

Diseños de uñas para lucir esta Navidad: son discretos, elegantes y fáciles de hacer

Estilo de Vida
¿Ya elegiste tu nail art para Navidad? Estos diseños son elegantes y creativos
0:58

¿Ya elegiste tu nail art para Navidad? Estos diseños son elegantes y creativos

Estilo de Vida
Nail art navideño para uñas cortas: 10 diseños elegantes y discretos
4 mins

Nail art navideño para uñas cortas: 10 diseños elegantes y discretos

Estilo de Vida
Lleva la Navidad en tus uñas: 13 diseños elegantes, discretos y fáciles de hacer
3 mins

Lleva la Navidad en tus uñas: 13 diseños elegantes, discretos y fáciles de hacer

Estilo de Vida
Los diseños de uñas más espectaculares para Halloween (son fácil de hacer)
4 mins

Los diseños de uñas más espectaculares para Halloween (son fácil de hacer)

Estilo de Vida
Estos diseños de uñas para Halloween son elegantes, creativos y muy glamurosos
0:52

Estos diseños de uñas para Halloween son elegantes, creativos y muy glamurosos

Estilo de Vida
Diseños para decorar tus uñas en Halloween y presumir tu lado más aterrador
3 mins

Diseños para decorar tus uñas en Halloween y presumir tu lado más aterrador

Estilo de Vida
19 diseños de uñas terroríficos para presumir en Halloween
4 mins

19 diseños de uñas terroríficos para presumir en Halloween

Estilo de Vida
Diseños de uñas para Halloween sencillos y elegantes: los puedes hacer desde casa
4 mins

Diseños de uñas para Halloween sencillos y elegantes: los puedes hacer desde casa

Estilo de Vida
¿Te pondrías uñas postizas, pero al revés? La nueva tendencia que domina TikTok
0:50

¿Te pondrías uñas postizas, pero al revés? La nueva tendencia que domina TikTok

Estilo de Vida

Si eres fan de la spooky season pero no de lo terrorífico, un manicure alegre será perfecto para ti.

Uñas spooky season para Halloween
Uñas spooky season para Halloween
Imagen Shutterstock

Pinta tus uñas con tonalidades pastel y luego agrega algún dibujo divertido, como un fantasma sonriendo o una calabaza.

Uñas para Halloween en color rosa
Uñas para Halloween en color rosa
Imagen Shutterstock

#5 Manicure francesa de diablita

Para las que son fieles al clásico manicure francés (donde sólo la punta de las uñas se pintan de blanco) esta es una variación perfecta para la noche de brujas.

Elige un barniz rojo brillante para hacerlo y agrega cuernos y una colita para simular la figura de un diablo.

Uñas para Halloween manicura de diablita
Uñas para Halloween manicura de diablita
Imagen Instagram @paintbyjaz

#6 Diseño de uñas de alien para Halloween

Las fans de los extraterrestres y los ovnis pueden replicar estos símbolos en su nail art con un color verde neón y un tono negro. Dibuja ojos puntiagudos en algunos dedos y estrellas en los demás.

Diseño de uñas de alien para Halloween
Diseño de uñas de alien para Halloween
Imagen Instagram @insponailss8

#7 Diseño de uñas para Halloween con una pequeña calabaza

No hay Halloween sin las clásicas calabazas para hacer un Jack-o'-lantern. Plasma una pequeña en la uña que prefieras y pinta el resto con color naranja.

Diseño de uñas con calabazas para Halloween
Diseño de uñas con calabazas para Halloween
Imagen Shutterstock

#8 Diseño de uñas para Halloween con un discreto cementerio

Este nail art puedes elegirlo en color negro, morado o plateado. Marca un par de cruces en algunas de tus uñas, pinta el resto con el mismo tono (o alguno que contraste) ¡y listo! Esta manicura combina bien con todo tipo de disfraces.

Diseño de uñas de Halloween: cementerio
Diseño de uñas de Halloween: cementerio
Imagen Shutterstock

#9 Diseño de uñas con murciélagos para Halloween

Otra criatura alusiva al día más spooky del año es el murciélago. Dibújalo en tus uñas con ayuda de un palillo y esmalte negro.

PUBLICIDAD

También puedes agregar círculos para conseguir un manicure aún más sombrío.

Diseño de uñas con murciélagos para Halloween
Diseño de uñas con murciélagos para Halloween
Imagen Instagram @soh_nails

#10 Diseño de uñas que nos recuerdas a las brujas de Halloween

Este diseño es minimalista y muy sofisticado. Solo agrega algunos elementos relacionados con las brujas, como lunas y estrellas, sobre una base transparente, nude o negra.

Diseños de uñas de brujas para Halloween
Diseños de uñas de brujas para Halloween
Imagen Shutterstock

#11 Diseño de uñas de esqueleto para Halloween

Y claro, cómo olvidar los esqueletos que protagonizan tantas películas de Halloween. Plasma huesos delgados como si se tratara de una radiografía de rayos X, ¡luce muy bien!

Diseño de uñas de esqueleto para Halloween
Diseño de uñas de esqueleto para Halloween
Imagen Instagram @thelastnail


¿Cuál de estos diseños de Halloween para uñas te gustó más?

Relacionados:
UñasNail-ArtHalloweenBellezaEstilo de Vida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX