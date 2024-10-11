Nail art minimalista para Halloween: 11 diseños elegantes para ser la reina de la Noche de Brujas

La noche de Halloween es uno de los mejores pretextos para ver películas, series y documentales de terror con tus amigas y armar el mejor disfraz.

Si tú eres de gustos discretos y poco ostentosos, estos diseños de uñas te encantarán, ya que son minimalistas. ¡Perfectos para pedir dulce o truco!

#1 Diseño de uñas con telarañas para Halloween

Las telarañas se han convertido en un símbolo de Halloween, pero a la vez son muy elegantes. Pinta tus uñas del color que más te guste y dibuja una red con color blanco. Puedes agregar más detalles, como una araña.

Diseño de uñas con telarañas para Halloween Imagen Shutterstock

#2 Diseño de uñas con un gato negro para Halloween

El misticismo que rodea a los gatos negros los ha vuelto parte de esta festividad, pues se dice que son compañeros de las brujas.

Diseño de uñas con un gato negro para Halloween Imagen Shutterstock

#3 Diseño con sangre escurriendo para Halloween

Otra opción es un diseño que simule que hay sangre escurriendo por tus dedos.

Diseño de uñas con sangre, estilo minimalista Imagen Shutterstock

De fondo puedes usar color blanco, nude o negro, o una manicura francesa.

Uñas sangre escurriendo para Halloween Imagen Shutterstock

#4 Uñas 'spooky season' para Halloween

Si eres fan de la spooky season pero no de lo terrorífico, un manicure alegre será perfecto para ti.

Uñas spooky season para Halloween Imagen Shutterstock

Pinta tus uñas con tonalidades pastel y luego agrega algún dibujo divertido, como un fantasma sonriendo o una calabaza.

Uñas para Halloween en color rosa Imagen Shutterstock

#5 Manicure francesa de diablita

Para las que son fieles al clásico manicure francés (donde sólo la punta de las uñas se pintan de blanco) esta es una variación perfecta para la noche de brujas.

Elige un barniz rojo brillante para hacerlo y agrega cuernos y una colita para simular la figura de un diablo.

Uñas para Halloween manicura de diablita Imagen Instagram @paintbyjaz

#6 Diseño de uñas de alien para Halloween

Las fans de los extraterrestres y los ovnis pueden replicar estos símbolos en su nail art con un color verde neón y un tono negro. Dibuja ojos puntiagudos en algunos dedos y estrellas en los demás.

Diseño de uñas de alien para Halloween Imagen Instagram @insponailss8

#7 Diseño de uñas para Halloween con una pequeña calabaza

No hay Halloween sin las clásicas calabazas para hacer un Jack-o'-lantern. Plasma una pequeña en la uña que prefieras y pinta el resto con color naranja.

Diseño de uñas con calabazas para Halloween Imagen Shutterstock

#8 Diseño de uñas para Halloween con un discreto cementerio

Este nail art puedes elegirlo en color negro, morado o plateado. Marca un par de cruces en algunas de tus uñas, pinta el resto con el mismo tono (o alguno que contraste) ¡y listo! Esta manicura combina bien con todo tipo de disfraces.

Diseño de uñas de Halloween: cementerio Imagen Shutterstock

#9 Diseño de uñas con murciélagos para Halloween

Otra criatura alusiva al día más spooky del año es el murciélago. Dibújalo en tus uñas con ayuda de un palillo y esmalte negro.

También puedes agregar círculos para conseguir un manicure aún más sombrío.

Diseño de uñas con murciélagos para Halloween Imagen Instagram @soh_nails

#10 Diseño de uñas que nos recuerdas a las brujas de Halloween

Este diseño es minimalista y muy sofisticado. Solo agrega algunos elementos relacionados con las brujas, como lunas y estrellas, sobre una base transparente, nude o negra.

Diseños de uñas de brujas para Halloween Imagen Shutterstock

#11 Diseño de uñas de esqueleto para Halloween

Y claro, cómo olvidar los esqueletos que protagonizan tantas películas de Halloween. Plasma huesos delgados como si se tratara de una radiografía de rayos X, ¡luce muy bien!

Diseño de uñas de esqueleto para Halloween Imagen Instagram @thelastnail