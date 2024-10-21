Los diseños de uñas más espectaculares para Halloween (son fácil de hacer)

Video Estos diseños de uñas para Halloween son elegantes, creativos y muy glamurosos

Si te consideras fan de la spooky season y quieres demostrarlo de pies a cabeza, estás en el lugar indicado.

Te presentamos 12 diseños de uñas artesanales (hechas a mano alzada) que son modernos, cute y muy terroríficos. ¡Perfectos para pedir dulce o truco!

#1 Diseño de uñas para Halloween de 'El extraño mundo de Jack'

PUBLICIDAD

Si te enamoraste perdidamente de Jack Skellington y la adorable Sally en ' Nightmare Before Christmas', esta opción te cautivará de inmediato. Presume un modelo distinto en cada uña y prepárate para marcar tendencia. Lucen tan espectaculares, que no dudarás en usarlas en otra época del año.

Diseño uñas Halloween 'El extraño mundo de Jack' Imagen Instagram @incantta_nailbar

#2 Diseños de uñas para Halloween de Sally y Jack

O bien, retrata su hermosa historia de amor y luce el rostro de los protagonistas. Al ser un diseño a mano alzada, es necesario que te asegures de que tu artista de uñas se especializa en esta técnica, de otra forma el resultado no será el mismo. ¡Tómalo en cuenta!

Diseño uñas Halloween 'El extraño mundo de Jack' Imagen Instagram @incantta_nailbar

#3 Diseño de uñas con personajes de películas de terror

¿Te consideras fan from hell del cine de horror? Este nail art es justo lo que estás buscando. Ya sea que elijas a Jason Vorhees, Chucky, Scream o al payaso asesino, ésta siempre será una opción fabulosa y muy creativa.

Diseño de uñas Halloween películas terror Imagen Instagram @incantta_nailbar

#4 Un diseño de uñas para Halloween que es terrorífico y cute

Hay muchas historias de terror que hablan de muñecas endemoniadas y espíritus. Grita a los 4 vientos que eres una fiel seguidora de estos filmes, y luce el rostro destrozado de una muñeca de porcelana. Para darle mayor credibilidad, añade una perlita o adornos que imiten este estilo. ¡Es genial!

Diseño de uñas Halloween muñeca terrorífica Imagen Instagram @incantta_nailbar

#5 Diseño de uñas para Halloween con las llamas del inframundo

¿Quién dijo que el infierno no puede ser cool? Complementa tu disfraz de diablita con un diseño que simule las llamas del inframundo. En blanco y negro luce moderno y super chic, ¿qué opinas?

Diseño de uñas Halloween con llamas del infierno Imagen Instagram @incantta_nailbar

#6 Diseño de uñas para Halloween con aliens

Este divertido diseño llevará tu fascinación por los ovnis a otro nivel. El verde neón le da una vibra divertida y juvenil que puede enamorar a cualquiera.

PUBLICIDAD

Elige una uña para que sea la protagonista y pinta el resto con una técnica diferente. Así evitarás sobrecargar el look y te verás impecable.

Diseño de uñas para Halloween de aliens Imagen Instagram @incantta_nailbar

#7 Diseño de uñas para Halloween con los colores de las brujas

Conforma un aquelarre con tus mejores amigas y anímense a lucir el mismo nail art. Elijan un barniz de holograma y otro que sea color mate, así se verán a la moda sin restarle protagonismo a su disfraz.

Diseño de uñas Halloween colores brujas Imagen Instagram @incantta_nailbar

#8 Un diseño de uñas para Halloween que es negro como la noche

Para unirte a esta tendencia no es necesario que luzcas un diseño lleno de figuras o con muchos colores. El negro es garantía de elegancia y misterio; presume esta tonalidad con un ombré invertido y anímate a ser la reina de la noche. Luce como si hubieran encapsulado una estela de humo, ¿te gusta?

Diseño de uñas Halloween negro como la noche Imagen Instagram @incantta_nailbar

#9 Diseño de uñas para Halloween 'spooky vibes'

Otra criatura alusiva al día más spooky del año es el murciélago. Escoge un barniz lila, azul cielo, rosita o de un color pastel y agrega ese toque femme que tanto te caracteriza.

También puedes añadir cruces, una estaca para combatir vampiros o una señal advertencia; las posibilidades son infinitas.

Diseño de uñas para Halloween 'spooky vibes' Imagen Instagram @incantta_nailbar

#10 Diseño de uñas para Halloween con un toque victoriano

¿Quieres lucir como una vampiresa de la época victoriana? Debes probar esta opción. Elige dos tonalidades que contrasten y agrega adornos que hagan alusión a la moda de este periodo.

En este caso, las rosas imitan la textura del terciopelo; un tejido que era utilizado en la fabricación de capas y vestidos para la nobleza, mientras que las piedritas simulan ser joyas. ¡Nos encanta!

Diseño de uñas para Halloween con un toque victoriano Imagen Instagram @incantta_nailbar

#11 Diseño de uñas para Halloween con... ¿eso es sangre?

La sangre es uno de los elementos representativos de Halloween. Lleva una base de color nude o transparente y agrega unas gotitas de esmalte rojo; con este efecto darás la impresión de que tus uñas están sangrando. ¿Te animas?

Diseño de uñas para Halloween con sangre Imagen Instagram @incantta_nailbar



O bien, si prefieres un estilo más minimalista y sofisticado puedes presumir un nail art totalmente negro y solo decorar una uña.

PUBLICIDAD

Es tan versátil que combinará con cualquier atuendo que elijas. Sólo asegúrate de escoger un esmalte sin brillos ni figuras, así mantendrás su esencia elegante y serás el alma de la fiesta.

Uñas para Halloween con sangre Imagen Instagram @incantta_nailbar

#12 Diseño de uñas para Halloween en blanco y negro

No hay nada más sofisticado que un diseño en blanco y negro. Piensa en una opción que combine esta paleta de colores con tus personajes de terror favoritos y ¡listo!, tu mano estará llena de estilo.

Diseño de uñas para Halloween en blanco y negro Imagen Instagram @incantta_nailbar



¿Cuál fue tu diseño favorito? Cuéntanos en los comentarios.