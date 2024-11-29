Nail art navideño para uñas cortas: 10 diseños elegantes y discretos

Video ¿Ya elegiste tu nail art para Navidad? Estos diseños son elegantes y creativos

Las fiestas decembrinas son el pretexto ideal para hacer un maratón de películas navideñas, experimentar con nuestro make up y armar outfits calentitos.

Si amas celebrar esta temporada y lucir glamorosa de pies a cabeza, estos diseños de gelish para uñas cortas te cautivarán de inmediato. Elige una de estas opciones y prepárate para marcar tendencia, ¡te verás increíble!

PUBLICIDAD

#1 'Debajo del muérdago', un lindo diseño de Navidad para las uñas cortas

De acuerdo con la tradición, aquellos que reciban un beso debajo de un muérdago están destinados a encontrar el amor verdadero o conservar el que ya tienen. ¡Qué bonito! Luce esta hermosa planta y llena tu camino de energía positiva, amor y buenos augurios.

Diseño de uñas para Navidad con muérdago Imagen Instagram @isabelmaynails

#2 Rojo, el color más navideño para tu nail art en uñas cortas

Este original esmalte fue popularizado por Jessica Chanstain y Rihanna. Su simplicidad es el perfect match de las chicas que tienen gustos discretos y poco ostentosos. El toque final puede ser un poco de glitter o esmalte dorado.

Diseño navideño para uñas cortas en rojo y dorado Imagen Shutterstock

#3 Una 'blanca Navidad' para el diseño de tus uñas cortitas

No hay nada más elegante que un nail art en color blanco. Piensa en un diseño que conjugue detalles femeninos con esta tonalidad y listo, el aspecto de tus manos mejorará al instante.

Si deseas algo más simple, elige un color nude que sea muy parecido a tu tono de piel y añade detalles en blanco, plata o lila. ¡Las opciones son infinitas!

Diseño navideño en color blanco para uñas cortas Imagen Shutterstock / Shutterstock

#4 Brillo y más brillo para tu nail art navideño en uñas cortas

Las uñas con brillitos son maravillosas para reflejar una personalidad libre, extrovertida y muy femenina.

Presume tu buen gusto con un diseño que combine un color pastel (rosa, azul, amarillo o lila) o el tradicional rojo con tonalidades brillantes y divertidas. También puedes optar por colores más brillantes, ¿qué te parece?

Nail art navideño con brillos para uñas cortas Imagen Shutterstock / Shutterstock / Shutterstock

#5 Diseño minimalista para un nail art navideño en uñas cortas

Las uñas minimalistas son un must para las mujeres fashionistas. Utiliza un esmalte oscuro como base y, con un tono dorado o plateado, traza un sencillo árbol de Navidad o algún otro elemento navideño que te guste.

Diseño minimalista para un nail art navideño en uñas cortas Imagen Shutterstock

#6 Bastón de caramelo para un diseño navideño en uñas cortas

El rojo simboliza sensualidad, elegancia y valentía, y acompañado con un hermoso color blanco da como resultado un diseño chic y súper festivo. Un diseño inspirado en los tradicionales bastones de caramelo es lo más navideño que podrás lucir.

Bastón de caramelo para un diseño navideño en uñas cortas Imagen Shutterstock



Añade una línea francesa y un esmalte con glitter para darle un toque aún más elegante. ¿Te declaras fan absoluta? ¡Nosotras sí!

Diseño de Navidad para uñas cortas estilo bastón de caramelo Imagen Instagram @asia_luczkowska

#7 Anímate a usar verde olivo en tu diseño navideño para uñas cortas

El verde olivo es sinónimo de sofisticación y profesionalismo. Los detalles en blanco y plata resaltan el color y le dan un poco más de seriedad.

PUBLICIDAD

Es un diseño versátil y fácil de imitar que podrás combinar con -casi- todo tu guardarropa. Solo cerciórate de escoger complementos que sean discretos.

Diseño navideño en color verde olivo para uñas cortas Imagen Instagram @makailasmanis

#8 Era Rodolfo, el reno… un diseño súper navideño para uñas cortas

Grita a los cuatro vientos tu amor por la Navidad y luce un diseño que se inspire en Rodolfo, el reno. Ya sea que elijas una opción extravagante o algo más discreto, este diseño siempre será un acierto.

Diseño navideño para uñas cortas con Rodolfo el reno Imagen Shutterstock

#9 Lleva el efecto suéter en tu diseño navideño para uñas cortas

Gracias a su elegancia y originalidad, esta tendencia se ha convertido en una de las técnicas más populares de los últimos meses.

Como su nombre lo dice, consiste en crear un patrón tridimensional que imita la textura de un suéter de lana. Resulta ideal para las mujeres que buscan un diseño 'cute', original y muy fácil de recrear.

Diseño de uñas navideño para uñas cortas con efecto suéter Imagen Instagram @nailsbybeff

#10 Luces navideñas en tu nail art para uñas cortas

Cuando pensamos en estas festividades, es imposible no imaginar luces de colores o un arbolito de navidad. Agrega dicho detalle a tu nail art e ilumina tus manos (literalmente).

Aprovecha para usar colores llamativos (verde, rojo, dorado o azul) y prepárate para ser protagonista de la noche.

Luces navideñas nail art para uñas cortas Imagen Instagram @nailartbyirene