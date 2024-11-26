Lifestyle
Uñas

Lleva la Navidad en tus uñas: 13 diseños elegantes, discretos y fáciles de hacer

Para muchas personas, la Navidad es la mejor época del año, pues está llena de magia, villancicos y regalos. Para plasmar esta hermosa temporada en tus uñas, déjate inspirar con estos 13 diseños de nail art que son elegantes, discretos y muy fáciles de replicar.

picture-19866-1539628952.jpg
Por:
Daniela Flores.
Video ¿Ya elegiste tu nail art para Navidad? Estos diseños son elegantes y creativos

#1 Diseño de uñas para Navidad con forma de reno

Los personajes clásicos de esta celebración son Santa Claus y sus tiernos renos.

Uñas para Navidad con diseño de reno
Imagen Shutterstock

Representa a estos animalitos usando esmalte café y dibujando los cuernos con color negro. Por último, haz un circulito brillante al medio para simular la nariz.

Diseño de uñas para Navidad con un reno
Imagen Instagram @pazurki_official

#2 Nail art para Navidad en rojo y plateado

Para aquellas que prefieren lo sencillo y sofisticado, este nail art es perfecto. Combina el rojo brillante, típico de la Navidad, con un poco de plateado para darle ese toque festivo.

#3 Evoca las luces navideñas en tu nail art

No hay nada como salir a caminar y ver las casas decoradas con luces de colores y festón. Plasma esto en tu nail art entrecruzando tonos alegres sobre una base transparente.

Diseño uñas luces navideñas
Imagen Instagram @clawgasmic

#4 Este diseño de uñas para Navidad es como un 'ugly sweater'

Los 'ugly sweater' son aquellos suéteres que tienen estampados clásicos de las festividades decembrinas. Puedes replicarlos en tu manicure para demostrar lo mucho que te gusta todo lo relacionado a esta época.

#5 Bastón de caramelo para un lindo diseño de uñas navideño

Otro ícono de la Navidad son los bastones de caramelo, que simbolizan los regalos y muestras de afectos que se les dan a los seres queridos, principalmente a los niños. Colócalo en tu diseño de uñas dibujando líneas blancas sobre barniz rojo brillante.

Nail art Navidad bastón de caramelo
Imagen Shutterstock

Puedes agregar algún otro elemento, como un elegante copo de nieve.

Diseño de uñas para Navidad de bastón de caramelo
Imagen Shutterstock

#6 Nail art navideño con copos de nieve

En diversos países, la nieve llega junto con la fiestas decembrinas, lo que las hace aún más especiales. Usa esmaltes azules, plateados y blancos para representar el clima gélido y agrega pequeños copos de nieve. ¡Te encantará el resultado!

#7 Un discreto y bonito árbol de Navidad para tu nail art

Otra de las actividades preferidas de los amantes de esta fecha es sacar el árbol de Navidad y decorarlo con esferas y series de luces, ¡no sería lo mismo sin la decoración! Estos arbolitos son discretos y elegantes.

Diseño de uñas con un árbol de Navidad
Imagen Shutterstock / Shutterstock

#8 Manicure francés en rojo para tu nail art navideño

El manicure francés es uno de los diseños clásicos que jamás pasan de moda. Pero para la festividad, puedes cambiar el blanco por el rojo.

#9 Lleva 'El Cascanueces' en tus uñas y presume tu espíritu navideño

Si además eres fan del ballet, no puedes dejar pasar la oportunidad de plasmar la importante obra 'El Cascanueces'. Puedes lograrlo con ayuda de un palillo y claro, mucha paciencia.

El Cascanueces, diseño de uñas Navidad
Imagen Instagram @simplygorgeous_beauty

#10 Brillos y más brillos en tu nail art navideño

Si buscas algo más divertido y lleno de color, dibuja un diseño diferente en cada uña, como se ve en este ejemplo. No olvides agregar brillos para estampar la magia que rodea a la celebración.

#11 Diseño de uñas con esferas de Navidad

Una idea minimalista es colocar una capa de esmalte transparente y encima dibujar circulitos que simulen ser esferas navideñas. ¡Se ve precioso!

Diseño de uñas con esferas navideñas
Imagen Instagram @chorongnail

#12 ¿Qué tal una corona navideña en tus uñas?

Poner una corona en la puerta es una tradición navideña. Su forma de anillo representa la esperanza de que la salud reine en el hogar durante todo el año. Lleva esos buenos deseo a tus uñas a través de un manicure con este estampado.

#13 Un poco de muérdago en tu diseño de uñas navideño

El muérdago se coloca en los hogares para atraer la prosperidad. Además, se dice que si una pareja se coloca debajo de éste, debe besarse para tener buena suerte y permanecer juntos.

Diseño de uñas para Navidad con muérdago
Imagen Instagram @isabelmaynails


¿Cuál diseño navideño te gusta más?

