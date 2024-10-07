Diseños de uñas para Halloween sencillos y elegantes: los puedes hacer desde casa

Aquí te presentamos 14 diseños de uñas hechas a mano alzada que son muy elegantes, sencillos y súper terroríficos. ¡Perfectos para llevar tu disfraz a otro nivel!

#1 Diseño de uñas de calabaza

Un clásico de la spooky season es la calabaza naranja, por ese motivo este diseño no tiene falla y combina a la perfección con cualquier outfit otoñal.

Para las que no son amantes del color naranja, también pueden intercalar varios colores y así darle un toque más terrorífico.

#2 Diseño de uñas de calaveritas

Aquellas que aman Día de muertos tanto como Halloween, pueden intentar un manicure de calaveritas, así no sentirán que están traicionando a las tradiciones mexicanas.

¡Lo mejor de todo es que este diseño se hace a base de puntos! Así que con un pincel muy delgadito se pueden lograr increíbles resultados (incluso si te equivocas puedes arreglarlo haciendo el círculo más grande y redondo).

#3 Diseño de uñas de zombie

Si es temporada de Halloween los monstruos no pueden faltar y que mejor que inspirar tu nail art con la temática de los zombies, ¡esas criaturas que no dudarían ni un segundo en comer tu cerebro!

#4 Diseño de uñas de Frankenstein

Otro monstruo legendario es Frankenstein y este bello diseño tan sólo necesita 3 colores: verde, negro y blanco. ¡Es tan sencillo que lo harás en cuestión de minutos!

Una segunda opción es recrear las costuras de la piel del monstruo; dado que son líneas y es muchísimo más fácil que el anterior.

#5 Diseño de uñas de vampiro

Los vampiros no podrían faltar a una noche de brujas y con este manicure, sin duda alguna, causarás sensación sin mucho esfuerzo. ¡Es fácil! Solamente hay que pintar la uña de negro, delinear el inicio de rojo y hacer los colmillos con simples líneas verticales.

Otra opción más cute es recreando un pequeño murciélago, el cual tampoco es difícil de hacer: se trata de un trapecio invertido al que se le agregan cuatro picos: dos arriba que fungen como sus oídos y dos abajo como sus patitas.

#6 Diseño de uñas de diablito

El barniz rojo es un básico, por lo que muchos ya lo tienen en sus casas. Con este color se puede hacer un pícaro diseño de diablito. Eso sí, el nivel de dificultad aumenta dependiendo del detalle que le quieras poner a su carita, pero basta con los cuernos y ojos.

#7 Diseño de uñas de brujita

La noche de brujas no puede estar completa sin las referencias a estos seres; un diseño de brujita luce perfecto. Simplemente hay que dibujar sus pies y todos entenderán la referencia.

Para las que buscan un nivel de dificultar mayor, pueden complementar a la brujita con un par de calabazas y así portar dos tendencias de nail art con mucho estilo.

#8 Diseño de uñas de monstruos

Un colorido manicure de monstruos luce muy divertido y probablemente es el más fácil de hacer. Elige tus colores favoritos y pinta tus uñas, trazar una línea recta que será su boca y adornar con colmillos.

Para no complicarte la vida con los ojos, una buena idea es conseguir aquellos que son adheribles y se usan para manualidades.

#9 Diseño de uñas de casa embrujada

¿Qué sería del Halloween sin el terror? En este diseño se le rinde tributo a las famosas casas embrujadas (a las que el séptimo arte les ha realizado un montón de películas).

#10 Diseño de uñas de fantasmas

Siguiendo la línea de casas embrujadas, los fantasmas son otro elemento muy presente en la spooky season. Para el manicure, este elemento es perfecto porque no necesita de un pulso perfecto o grandes habilidades para delinear, debido a que es una mancha blanca con ojos y boca.



¡Es tan fácil de recrear que los diseños con fantasmas siempre tienen más de uno!

#11 Diseño de uñas inspiradas en 'El extraño mundo de Jack'

"Esto es Halloween" de ' El extraño mundo de Jack' es un himno para la temporada, por ese motivo las uñas inspiradas en la película de Tim Burton no pueden faltar en la lista.

La opción más fácil de hacer un diseño en casa es inspirarse en Sally, pues se asemeja mucho al de Frankenstein pero con los colores característicos del personaje.

#12 Diseño de uñas de piratas

Para aquellas que eligieron un disfraz de pirata, pueden intentar este manicure. Su diseño es sencillísimo de recrear y únicamente necesita 3 colores: negro, blanco y rojo.

#13 Diseño de uñas de arañas

Aquellas que están buscando un nail art minimalista, unas uñas de araña son la mejor opción, ya que no se interponen entre el espíritu halloweenesco y la elegancia.

#14 Diseño de uñas con efecto de sangre

Para Halloween un efecto poco aprovechado es el de sangre y luce increíble con disfraces de asesinos seriales o zombies. Aquí tampoco hay que tomar en cuenta las habilidades con el barniz, ¡mientras más salpicado se vea mejor!

Y para las que usarán un disfraz de vampiresa, esta opción es la mejor: hay que pintar las uñas de negro mate y en unas cuantas poner manchas de sangre con barniz de brillo, así se creará un increíble contraste.