19 diseños de uñas terroríficos para presumir en Halloween

La temporada de Halloween por fin ha llegado y los amantes de esta época ya nos estamos preparando para recibirla. Si te consideras fan de la spooky season y quieres demostrarlo de pies a cabeza, checa estos diseños de uñas que irán perfecto con tu disfraz.

#1 Diseño de uñas de arañas

Las arañas son perfectas para representar la esencia oscura del Halloween. Plasma a estos insectos sobre un fondo claro para que resalten aún más.

#2 Diseño de uñas inspirado en 'It'

La frase "You'll float too" inevitablemente nos hace pensar en las películas de 'It' y en la gran huella que su protagonista dejó en el cine de terror. Y claro, no puede faltar su característica frase "Tú también flotarás".

Diseño de uñas inspirado en 'It' Imagen Instagram @NailsFascination

#3 Diseño de uñas de calabazas

Las calabazas son un icono popular de esta celebración. Puedes darles un toque tenebroso al jugar con los colores y las sombras en el diseño.

Diseños de uñas de terror de calabazas Imagen Shutterstock

#4 Diseño de uñas de La Catrina

La Catrina es el personaje estrella de la celebración del Día de Muertos, que tiene lugar en México. Si quieres un diseño más latino, ésta es una excelente opción.

Diseño de uñas de La Catrina Imagen Instagram @candyleggnailfun

#5 Diseño de uñas inspirado en 'El extraño mundo de Jack'

Si te enamoraste de Jack Skellington y la dulce Sally en 'The Nightmare Before Christmas', Halloween es la oportunidad perfecta para llevarlos plasmados en tus uñas.

#6 Diseño de uñas de gatos: dale un toque felino a tu nail art

Los gatos se han relacionado desde hace tiempo con el misticismo y la magia oscura. Si eres cat lover, este nail art te encantará.

Diseño de uñas de gatos Imagen Shutterstock

#7 Diseño de uñas de sangre con un toque elegante

Este diseño mezcla la sangre con un toque elegante. Perfecto si quieres un estilo 'femme fatale'.

Diseño de uñas de sangre para Halloween Imagen Shutterstock

#8 Diseño de uñas de casas embrujadas para un nail art hechizado

Son muchas las películas de terror que se desenvuelven en una terrorífica casa embrujada, por lo que también quedará muy bien como la protagonista de tu manicure.

#9 Diseño de uñas francesas para Halloween: una manicura fantasmagórica

El manicure francés es un estilo clásico que no pasa de moda. Se caracteriza por dejar las uñas en su color natural y pintar únicamente la punta con esmalte blanco. Dale un giro para Halloween formando un fantasma siguiendo la misma técnica.

Uñas francesas para Halloween Imagen Instagram @townhouse

#10 Diseño de uñas ojos para un Halloween tenebroso

Algunas partes del cuerpo humano se han convertido en símbolo del horror y el gore. Los ojos son una de ellas. No olvides plasmar las venas de los globos oculares para que se vean realmente espeluznantes.

Diseño de uñas de ojos para Halloween Imagen Instagram @varietynailart

#11 Diseño de uñas de ojos de gato

Si eres una reina de los detalles y lo minimalista no es lo tuyo, este diseño de gato te encantará. Deberás formar la cara del minino con cada uña. Presta atención especial a los ojos para darles profundidad

Diseño de uñas ojos de gato para Halloween Imagen Instagram @fairynails_x

#12 Diseño de uñas de la escena del crimen

Para quienes prefieren las series criminales y policíacas también hay un sinfín de opciones, como este diseño que simula las advertencias que se colocan en una escena del crimen, con todo y sangre.

Diseño de uñas de la escena del crimen para Halloween Imagen Instagram @nail_art_by_tal

#13 Diseño de uñas de los personajes clásicos de Halloween

Las momias, vampiros y el monstruo de Frankenstein son personajes característicos de esta celebración, por lo que no pueden faltar en tu manicure.

#14 Diseño de uñas con sangre: un estilo minimalistas

Para quienes piensan que menos es más, este diseño de sangre que corre por las uñas es maravilloso, y lo mejor es que combina con cualquier disfraz.

Diseño de uñas con sangre, estilo minimalista Imagen Shutterstock

#15 Diseño de uñas para las fanáticas de 'American Horror Story'





'American Horror Story' fue una de las primeras series de terror modernas. Este nail art se enfoca en personajes de diversas temporadas del show, como el temible payaso Twisty.

Diseño de uñas inspirado en 'American Horror Story' Imagen Instagram @thedollhousesalonslc

#16 Diseño de uñas para una auténtica bruja

El diseño de tus uñas puede ser el complemento perfecto para tu disfraz de la noche del 31 de octubre. Si estás planeando ser una bruja y pedir dulces, checa esta alternativa.

#17 Diseño de uñas de murciélagos

Los murciélagos son otros de los animales que emanan la temporada de Halloween, gracias a que se relacionan con los vampiros y lo paranormal.

Diseño de uñas de murciélagos para Halloween Imagen Instagram @clawedbymarylou

#18 Diseño de uñas inspirado en 'El resplandor': "Redrum"

Muchos cinéfilos tuvieron pesadillas con la película 'The Shining' , inspirada en el libro de Stephen King. Una frase icónica del filme es "redrum", pronunciada por el pequeño Danny a lo largo de la producción, y que al revés dice "murder" (asesinato).

Diseño de uñas inspirado en El resplandor para Halloween Imagen Instagram @aestheticsbycarleyshea

#19 Diseño de uñas de 'Scream'

'Scream' es una película noventera que nos causó miedo por contestar el teléfono de números desconocidos. Sin duda, es una gran idea para llevar en tus uñas.