'Romper el círculo’ y otras películas que te ayudarán a detectar una relación tóxica y abusiva a tiempo

En la actualidad, el cine tiene un papel importante al abrir diálogos sobre temas que a menudo permanecen en silencio y estigmatizados. Un ejemplo es ‘Romper el Círculo, película protagonizada por Blake Lively, que ha logrado llamar la atención mundial por abordar temas tan delicados como la violencia doméstica.

Esta trama ha dado voz de resiliencia y ha resaltado la importancia de la sororidad en la lucha contra la violencia de género.

La película, inspirada en el libro escrito por Colleen Hoover, no solo refleja la necesidad de narrativas que hablan sobre el trauma y la sanación, también se convierte en una herramienta para reconocer y enfrentar patrones destructivos en nuestras propias vidas.

'Romper el círculo' está basada en el libro It Ends With Us de Colleen Hoover. Imagen Columbia Pictures.



A través de su poderosa historia, 'Romper el Círculo' nos invita a reflexionar sobre las señales de una relación abusiva y la importancia de buscar ayuda y apoyo.

Pero esta cinta no es la única que ayuda a identificar las señales de una relación abusiva, hay otros relatos conmovedores que ofrecen diferentes perspectivas que también contribuirán a terminar con los ciclos de abuso y a buscar relaciones saludables y equilibradas.

#1 '500 Días con ella'



Una de las películas más comentadas sobre lo complejo de las relaciones amorosas es ‘500 días con ella’. Durante mucho tiempo, la trama se interpretó como la historia de un hombre con el corazón roto por una mujer insensible.

Sin embargo, una mirada más profunda revela que el protagonista, Tom (Joseph Gordon Levitt), estaba atrapado en una idea errónea del amor.

Tom idealiza a Summer (Zoey Deschannel) como la mujer perfecta, sin darse cuenta de que ella había sido clara desde el principio: no estaba interesada en una relación seria.

Esta película nos recuerda que el amor no puede ser forzado y que, cuando no es correspondido, es mejor alejarse antes de caer en un ciclo de expectativas no cumplidas y decepciones.

La cinta está protagonizada por Zooey Deschannel y Joseph Gordon Levitt. Imagen Fox Searchlight Pictures. <br>

#2 'Diario de una pasión

El romanticismo de Diario de una pasión ha sido admirado por muchos, pero detrás de esa historia de amor épica entre Allie y Noah, se esconde una relación marcada por comportamientos tóxicos.

Aunque hay escenas icónicas, como el beso en el lago, llenas de romanticismo y pasión, lo cierto es que la cinta muestra cómo Noah presiona y no respeta los deseos de Allie.

Un ejemplo de esta toxicidad es cuando Noah amenaza con hacerse daño si ella no acepta salir con él, una actitud que refuerza la idea errónea de que el amor verdadero implica sufrimiento. Esta trama nos enseña que, si bien el amor puede ser apasionado, no debe basarse en el control o la manipulación.

Rachel McAdams y Ryan Gosling son los protagonistas. Imagen New Line Cinema.

#3 'A él no le gustas tanto'

Esta una comedia romántica aborda diversas dinámicas de relaciones, desde la infidelidad hasta el ghosting.

Aunque es ligera y entretenida, también ofrece lecciones valiosas sobre el amor propio.

A través de las historias de sus personajes, aprendemos que no debemos conformarnos con menos de lo que merecemos.

Si alguien no muestra interés o respeto por nosotros, es mejor seguir adelante en lugar de aferrarnos a una relación que no nos brinda felicidad.

La película cuenta con la participación de reconocidos actores como Jennifer Connelly, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, entre otros. Imagen Warner Bros.

#4 'Blue Valentine'

Esta película muestra cómo una relación puede deteriorarse con el tiempo. Dean y Cindy, los protagonistas, comienzan con una conexión fuerte y apasionada, pero a medida que pasan los años, su matrimonio se convierte en una lucha constante.

La falta de comunicación y el resentimiento acumulado llevan a la pareja a un punto en el que el amor ya no es suficiente para mantenerlos juntos.

Este filme es un recordatorio de que se requiere esfuerzo constante, y cuando se pierde la capacidad de entender y apoyar al otro, la relación puede volverse insostenible.

Blue Valentine está estelarizada por Michelle Williams y Ryan Gosling. Imagen The Wenstein Company.

#5 'Gone Girl'

En ‘Gone Girl’, la relación entre Nick y Amy Dunne es un claro ejemplo de cómo una pareja puede mantener una fachada de perfección mientras oculta profundas disfunciones.

Desde el exterior, su matrimonio parece ser envidiable, pero detrás de las apariencias, hay mentiras, manipulación y traición.

Amy, al descubrir la infidelidad de Nick, decide vengarse de él de la manera más cruel posible, fingiendo su propia muerte y culpando a su esposo por ella y su posible asesinato.

Esta película nos muestra lo peligrosa que puede ser una relación en la que la comunicación y la confianza han sido reemplazadas por el engaño y la venganza.

Ben Affleck y Rosamund Pike son los protagonistas. Imagen 20th Century Fox.

#6 'Nunca Más'



La trama cuanta la historia de Slim (Jennifer López) una mujer que cree haber encontrado al hombre perfecto en Mitch. Sin embargo, después del nacimiento de su hija, Slim descubre su lado oscuro: un hombre violento y controlador.

A medida que la situación se vuelve cada vez más peligrosa, Slim se da cuenta de que debe escapar de la relación para protegerse a sí misma y a su hija.

Esta película es una representación poderosa de cómo la violencia doméstica puede desarrollarse en una relación y la importancia de encontrar la valentía para salir de una situación abusiva.