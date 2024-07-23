Lifestyle
Relaciones de Pareja

¿Adiós a las apps de citas? Los grupos de running son la nueva forma de encontrar el amor

¿Son los clubes de corredores las nuevas aplicaciones de citas? Algunos videos en TikTok afirman que estas comunidades se han convertido en la nueva forma en que las generaciones buscan pareja.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video ¿Por qué algunas personas buscan una pareja mucho más joven que ellas?

En los últimos meses, la tendencia de buscar pareja en los clubes de corredores se ha apoderado de las redes sociales. Estos círculos sociales, unidos por un gusto afín (correr) se han convertido en la nueva alternativa a las apps de citas.

En plataformas como TikTok, existe una comunidad conocida como RunTok, donde se ha difundido la idea de que estos clubes no solo son una excelente manera de mejorar la condición física, sino también un espacio ideal para encontrar el amor.

Imagen Thinkstock

¿Qué son los clubes de corredores?

PUBLICIDAD


Son grupos organizados donde los aficionados al running se reúnen regularmente para entrenar juntos.
Estos encuentros, que pueden incluir desde carreras largas y sesiones de velocidad hasta competencias amistosas, se han convertido en puntos de encuentro para quienes comparten la pasión por el running y el fitness.

El atractivo de estos círculos radica en su capacidad para crear comunidades unidas. Al correr juntos, las personas tienen la oportunidad de conocerse en un entorno natural y relajado, sin las presiones típicas de las aplicaciones de citas.

Por lo que se ve, estos corredores la pasaron muy bien en la carrera Kolorfest, en Guatemala. Luce bastante divertido.
Por lo que se ve, estos corredores la pasaron muy bien en la carrera Kolorfest, en Guatemala. Luce bastante divertido.
Imagen Getty Images

Más sobre Relaciones de Pareja

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado
2 mins

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado

Estilo de Vida
Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino
13 mins

Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino

Estilo de Vida
7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación
2 mins

7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación

Estilo de Vida
7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)
3 mins

7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)

Estilo de Vida
¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento
3 mins

¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento

Estilo de Vida
'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones
0:59

'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones

Estilo de Vida
Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?
0:49

Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?

Estilo de Vida
Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor
0:55

Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor

Estilo de Vida
Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?
0:59

Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?

Estilo de Vida
Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo
2 mins

Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo

Estilo de Vida


La repetición constante de ver a las mismas personas fortalece los lazos y facilita conexiones genuinas. Además, el esfuerzo compartido permite que la gente se muestre tal como es, lo que fomenta relaciones más auténticas.

¿Las apps de citas están obsoletas?


Para muchos, las aplicaciones de citas se han vuelto agotadoras debido a la superficialidad de las interacciones y el énfasis en la apariencia. En contraste, los running clubs ofrecen una forma más orgánica y menos estresante de conocer gente.

La actividad física compartida y el logro de metas comunes crean un ambiente positivo, propicio para formar relaciones significativas. Además, el ejercicio libera endorfinas, lo que contribuye a un entorno emocionalmente saludable y feliz.


Las redes sociales han jugado un papel crucial en su popularización. Videos en Instagram y TikTok muestran a grupos de personas corriendo juntos, celebrando sus logros y participando en eventos sociales post-carrera.

PUBLICIDAD

Esto ha capturado la atención de muchos jóvenes, especialmente de la generación Z, que ven en estas comunidades una forma atractiva y auténtica de socializar.

Si bien las relaciones románticas pueden surgir como un beneficio adicional, no deben ser el objetivo principal si deseas unirte a estos círculos sociales. Unirse con esta única expectativa podría resultar en decepción, ya que muchos participantes están allí principalmente para mejorar su salud y disfrutar del running.

Imagen Shutterstock.

Por otro lado, salir con alguien que conociste en este tipo de círculos puede agregar otros beneficios, como compartir el interés por mejorar la salud física, fomentar la disciplina y un estilo de vida saludable, cosas que pueden influir positivamente en el desarrollo de la relación.

Para aquellos que disfrutan del running y buscan conexiones significativas, unirse a un club podría ser el comienzo de algo nuevo y emocionante: ya sea romance, nuevas amistades o simplemente una rutina de ejercicio saludable.

@soycorredora

Confirmen corredoras #soycorredora #run #running #runners #correr

♬ Discrete Disconnection - DJ BAI
Relacionados:
Relaciones de ParejaRelaciones PersonalesTinderPremios JuventudEstilo de VidaTikTok

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD