¿Adiós a las apps de citas? Los grupos de running son la nueva forma de encontrar el amor

En los últimos meses, la tendencia de buscar pareja en los clubes de corredores se ha apoderado de las redes sociales. Estos círculos sociales, unidos por un gusto afín (correr) se han convertido en la nueva alternativa a las apps de citas.

En plataformas como TikTok, existe una comunidad conocida como RunTok, donde se ha difundido la idea de que estos clubes no solo son una excelente manera de mejorar la condición física, sino también un espacio ideal para encontrar el amor.

¿Qué son los clubes de corredores?

Son grupos organizados donde los aficionados al running se reúnen regularmente para entrenar juntos.

Estos encuentros, que pueden incluir desde carreras largas y sesiones de velocidad hasta competencias amistosas, se han convertido en puntos de encuentro para quienes comparten la pasión por el running y el fitness.

El atractivo de estos círculos radica en su capacidad para crear comunidades unidas. Al correr juntos, las personas tienen la oportunidad de conocerse en un entorno natural y relajado, sin las presiones típicas de las aplicaciones de citas.

La repetición constante de ver a las mismas personas fortalece los lazos y facilita conexiones genuinas. Además, el esfuerzo compartido permite que la gente se muestre tal como es, lo que fomenta relaciones más auténticas.

¿Las apps de citas están obsoletas?



Para muchos, las aplicaciones de citas se han vuelto agotadoras debido a la superficialidad de las interacciones y el énfasis en la apariencia. En contraste, los running clubs ofrecen una forma más orgánica y menos estresante de conocer gente.

La actividad física compartida y el logro de metas comunes crean un ambiente positivo, propicio para formar relaciones significativas. Además, el ejercicio libera endorfinas, lo que contribuye a un entorno emocionalmente saludable y feliz.



Las redes sociales han jugado un papel crucial en su popularización. Videos en Instagram y TikTok muestran a grupos de personas corriendo juntos, celebrando sus logros y participando en eventos sociales post-carrera.

Esto ha capturado la atención de muchos jóvenes, especialmente de la generación Z, que ven en estas comunidades una forma atractiva y auténtica de socializar.

Si bien las relaciones románticas pueden surgir como un beneficio adicional, no deben ser el objetivo principal si deseas unirte a estos círculos sociales. Unirse con esta única expectativa podría resultar en decepción, ya que muchos participantes están allí principalmente para mejorar su salud y disfrutar del running.

Por otro lado, salir con alguien que conociste en este tipo de círculos puede agregar otros beneficios, como compartir el interés por mejorar la salud física, fomentar la disciplina y un estilo de vida saludable, cosas que pueden influir positivamente en el desarrollo de la relación.