7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación

Video Razones por las que nunca debes abandonar a tus amigas por un hombre

Seguramente la relación que tienes con tu pareja te hace inmensamente feliz, pero eso no significa que debas estar con él 24/7 y te olvides de salir o hablar con tus amigas.

En defensa de la amistad, y para que después no tengas de qué arrepentirte, te compartimos algunas buenas razones por las que no debes cambiar a tus amigas por esta, ni otra, relación. ¡Pon atención!

#1 Te apoyan en todo

¿De qué otras personas esperas recibir apoyo cuando esa “chica” le de like a la foto de tu novio en Facebook y tengas que stalkearla? Ellas serán tus mejores consejeras y equipo investigador.

Amigas en viaje de carretera Imagen Shutterstock

#2 Son una buena compañía

Siempre necesitarás un “tiempo de amigas”, posiblemente tu novio no desee acompañarte a que te arregles las uñas, y si sí reconoce que no será el acompañante ideal.

#3 Te conocen mejor que nadie

Tus amigas conocen una versión de ti que, acéptalo, a pocos les muestras. Si ya te diste cuenta de que tu amiga termina las frases que inicias, ¿hay algo más que puedas ocultarle?

Imagen Sergii Sobolevskyi

#4 Son buenas para tu salud

Un estudio publicado por la American Society of Clinical Oncology, indica que las mujeres con pocas amigas que padecían cáncer, tenían 66% más probabilidades de morir que aquellas cuyo círculo social era sólido. Así que imagina lo mucho que ayuda su amistad a tu salud.

#5 Salvaguardan tu identidad

Las amigas son como pedazos vivos de tu historia, te recuerdan quién eres y todo por lo que has pasado para llegar a donde estás (seguramente con mucho de su apoyo emocional).

Imagen Shutterstock

#6 Serán tu soporte… si terminas la relación

No es que te lo desee, pero si llega a suceder no habrá mejores palabras de consuelo que las de tus amigas, seguramente serán ellas las que te devuelvan al mundo real y te hagan sonreír.

#7 Sencillamente porque no...