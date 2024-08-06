¿Sientes celos del ex de tu pareja? Podrías sufrir el síndrome de Rebeca: cómo reconocerlo

Video ¿Se debe regresar el anillo de compromiso si no hubo boda?

El síndrome de Rebeca es una condición que afecta a muchas personas en sus relaciones amorosas, aunque no todos son conscientes de su existencia. Este síndrome se inspira en la clásica película de Alfred Hitchcock, 'Rebecca' (1940), donde la protagonista enfrenta la persistente sombra de la primera esposa de su marido. En términos psicológicos, hace referencia a los celos que una persona siente hacia las exnovias de su actual pareja.

Características del síndrome de Rebeca

PUBLICIDAD

El síndrome de Rebeca se caracteriza por un tipo específico de celos denominados retrospectivos, que generan una sensación de competencia y rivalidad con una persona que ya no está presente en la vida de la pareja.

La persona afectada puede imaginar que la ex era superior en varios aspectos, lo que exacerba los sentimientos de inferioridad y competencia. Estas sensaciones pueden llevar a comportamientos complacientes o, por el contrario, a intentos de mostrar superioridad sobre la otra persona en cuestión.

¿Cuáles son los efectos del síndrome de Rebeca?



El síndrome de Rebeca puede tener efectos significativos en la dinámica de una relación. La persona celosa podría adoptar comportamientos controladores y persecutorios. En algunos casos, esto incluye investigar a la ex en redes sociales o intentar influir en las interacciones que la pareja actual tiene con ella.

Estas actitudes pueden deteriorar la convivencia y, en situaciones extremas, llevar al fin de la relación.

Imagen Thinkstock

¿Qué causa el síndrome de Rebeca?



Los investigadores y expertos en celopatía, Scheinkman y Werneck, aseguran que esto está motivado por un miedo visceral a la pérdida. Entre los factores que pueden desencadenar este síndrome destacan:





Baja autoestima.

Comparaciones directas hechas por la pareja entre la relación actual y las pasadas.

No haber superado la etapa de duelo por relaciones anteriores.

Similitudes físicas o de personalidad entre la pareja actual y la ex pareja.

¿Cómo superar este síndrome?

Algunas estrategias para abordar este problema incluyen:

PUBLICIDAD





Mejorar la comunicación en la pareja.

Evitar hablar excesivamente sobre las relaciones pasadas.

No adoptar actitudes controladoras.

Aprender a expresar las insatisfacciones de manera abierta.

Tener presente las razones que en un principio los unieron.

Imagen Thinkstock



Si bien estos consejos pueden ser útiles, buscar asistencia profesional es primordial para superar este síndrome. Un terapeuta o experto en psicología podría ayudar a la persona afectada a trabajar en sus inseguridades y miedos para disfrutar de una relación más saludable y duradera.

Comprender sus causas y manifestaciones, y buscar ayuda profesional, es importante para manejar y superar este tipo de celos.