¿Tener relaciones ayuda a inducir el parto, como hicieron Kourtney y Travis? Expertos responden

En un reciente episodio del reality show ‘The Kardashians’, la mayor de las hijas de Kris Jenner, Kourtney, junto a su esposo Travis Barker, compartieron con la audiencia una experiencia muy personal sobre el nacimiento de su hijo Rocky, anécdota que dejó perplejos a sus seguidores.

Kourtney comenzó a sentir las primeras contracciones y fue al hospital acompañada por su marido, el baterista de Blink 182; sin embargo, al no haber mucho progreso en el trabajo de parto, la pareja fue enviada de regreso a casa.

El 29 de octubre de 2023, Kourtney comenzó a sentir las primeras contracciones y fue al hospital acompañada por su marido, sin embargo, al no haber mucho progreso en el trabajo de parto, la pareja fue enviada de regreso a casa.

En su esfuerzo por estimular el parto, probaron varios métodos, que incluían desde ejercicios hasta estiramientos. Finalmente, la primogénita de las Kardashians reveló que optaron por tener relaciones sexuales para ver si eso ayudaba a acelerar la llegada del nuevo bebé.

Sexo para acelerar el trabajo de parto ¿mito o realidad?

La creencia de que el sexo en la última etapa del embarazo puede inducir el parto es bastante común. Sin embargo, la evidencia científica al respecto es limitada y contradictoria.

Investigadores de la Universidad de Malasia, liderados por el obstetra y profesora de ginecología Tan Peng Chiong, realizaron un estudio cuyos resultados fueron publicados en 'BJOG', una prestigiosa revista médica.

En este análisis participaron más de mil 100 mujeres embarazadas entre las semanas 35 y 38 de gestación. Ninguna de ellas había tenido relaciones sexuales en las seis semanas previas.

Disfruta de tu sexualidad mientras esperas la llegada de tu bebé ¡Haz clic en la galería y descubre cuáles son las mejores posiciones para tener sexo en el embarazo!



A un grupo de estas mujeres se les aconsejó mantener relaciones sexuales frecuentemente como un medio para inducir el parto de manera segura. A la otra mitad se les dijo que el sexo era seguro durante el embarazo, pero que sus efectos sobre el parto eran desconocidos.

Los investigadores hicieron un seguimiento de estas mujeres para determinar la duración de sus embarazos y si requirieron alguna intervención médica para adelantar el alumbramiento.

Los resultados mostraron que alrededor del 85 por ciento de las mujeres a las que se les recomendó tener relaciones sexuales siguieron este consejo, comparado con el 80 por ciento del grupo de control. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en el momento del nacimiento entre ambos grupos. El 22 por ciento de las mujeres que fueron aconsejadas para tener sexo y el 20.8 por ciento del otro grupo tuvieron partos inducidos, una diferencia tan pequeña que se consideró atribuírsela al azar.

Pregnant Woman Group In Row. Young Mothers Imagen AndreyPopov/Getty Images



Tan Peng Chiong expresó cierta decepción ante estos resultados, e hizo hincapié que hubiera sido beneficioso para las parejas contar con un método seguro y además de ser divertido.

"Hubiera estado bien para las parejas que tuvieran algo seguro, efectivo y quizás incluso divertido que pudieran usar para ayudar a entrar en las labores de parto un poco antes si quisieran.

"La inducción del parto en los embarazos avanzados es común y muchas mujeres también se ven tentadas por una variedad de razones personales a desencadenar las labores de parto en las últimas etapas del embarazo".



La investigación arrojó algunas de las razones biológicas que podrían explicar por qué se pensaba que el sexo podía inducir el parto. Una de ellas es que el semen contiene prostaglandinas, una sustancia hormonal que se usa de forma sintetica para inducir el parto.

Además, el orgasmo femenino puede provocar contracciones uterinas, y junto con la estimulación de los pechos, se habían considerado como posibles aceleradores del parto. Sin embargo, los resultados del estudio no apoyaron estas hipótesis.

O plano de parto elaborado pela gestante deverá ser integrado ao seu prontuário médico quando der entrada no hospital ou clínica. Imagen Blue Planet Studio/Getty Images/iStockphoto



Jonathan Schaffir, profesor asociado de obstetricia y ginecología en la Universidad Estatal de Ohio, comentó que este análisis es uno de los primeros intentos serios de investigar este tema de manera controlada.

Aunque, el análisis no mostró un aumento en la tasa de nacimientos inducidos ni una disminución en la necesidad de intervenciones médicas, sí refuerza la idea de que tener relaciones sexuales durante el embarazo es seguro.