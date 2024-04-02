Estos son los 10 alimentos que funcionan para aliviar los terribles cólicos menstruales

Video ¿Cólicos menstruales? Cálmalos con esta bebida calientita y natural de almendras y cacao

Experimentar cólicos menstruales es una realidad para muchas mujeres. Estos dolores abdominales suelen ser causados por contracciones del útero durante nuestra menstruación. Pero, ¿sabías que hacer pequeños cambios en tu dieta puede ayudar a aliviar estos molestos síntomas?

Ciclo menstrual: por qué tengo cólicos

El ciclo menstrual es un proceso natural que comienza en la adolescencia, generalmente entre los 11 y 14 años, cuando una mujer experimenta su primera menstruación, conocida como menarquia. Este ciclo continúa hasta la menopausia, que suele ocurrir entre los 45 y 55 años.

Durante este tiempo, tu cuerpo experimenta cambios hormonales regulares que afectan su salud física y emocional como el síndrome premenstrual (SPM). Un conjunto de síntomas físicos y emocionales que se presenta antes de su período. Los cólicos menstruales, una forma común de SPM, son dolorosos y pueden dificultar el día a día.

Ciertos alimentos pueden ayudar a aliviar estos cólicos. Incorporarlos en tu dieta puede marcar la diferencia durante tu ciclo menstrual. Aquí te presentamos los que sí funcionan y te decimos por qué.

Estos 10 alimentos te ayudarán a calmar los cólicos menstruales

#1 Jengibre

Este superalimento tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que pueden reducir el dolor menstrual.

#2 Manzanilla

Las infusiones de manzanilla pueden relajar los músculos del útero y aliviar los cólicos menstruales.

#3 Pescado rico en ácidos grasos omega-3

El salmón, las sardinas y el atún contienen ácidos grasos omega-3, que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden reducir la intensidad de los cólicos.

#4 Aguacates

Estos frutos son ricos en vitamina E, que puede ayudar a reducir el dolor. Un guacamole no vendría mal en esos días del mes.

#5 Plátanos

Uno de los alimentos para aliviar los cólicos menstruales son los plátanos, ya que son una excelente fuente de potasio, que puede ayudar a prevenir y aliviar los calambres musculares.

#6 Espinacas

Las espinacas son ricas en magnesio, un mineral que puede ayudar a reducir la tensión muscular.

#7 Semillas de calabaza

Estas semillas son ricas en zinc, que puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor menstrual.

#8 Chocolate negro

El chocolate negro de alta calidad contiene antioxidantes y puede estimular la liberación de endorfinas, lo que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y aliviar el dolor.

#9 Cúrcuma

Tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor asociado con los cólicos menstruales.

#10 Agua

Mantenerte hidratada es clave para aliviar los cólicos menstruales. El agua ayuda a reducir la retención de líquidos y puede aliviar los calambres.

Al incorporar estos alimentos en tu dieta, puedes ayudar a aliviar los cólicos menstruales y hacer que tu período sea más llevadero. Recuerda que cada cuerpo es diferente, así que prueba diferentes alimentos y encuentra lo que funciona mejor para ti. ¡Cuida tu alimentación y cuidarás tu bienestar durante tu ciclo menstrual!