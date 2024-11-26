Si te gusta decorar de Navidad desde noviembre no eres exagerada, en realidad eres más sociable

Video Árboles de Navidad negros: anímate a tener una decoración original y elegante

Llega noviembre y ¡ya se siente Navidad! Bueno, por lo menos así es para muchas personas que deciden decorar su casa antes que llegue Nochebuena. Esta anticipación podría tener sus beneficios, especialmente en el estado de ánimo y la manera en que te desenvuelves con los demás. ¿Cómo es posible?

De acuerdo con un estudio del College Galesburg, en Estados Unidos, esta época del año es la más feliz. La razón se encuentra en el cambio de hábitos que se produce: hay mayor contacto con amigos y familiares, se recibe y dan regalos, además de un acercamiento religiosos (en algunos casos).



Este bienestar también es producto de la motivación y el altruismo que se siente y que generan una respuesta psicológica y fisiológica. Cuando se ayuda a los demás aumentan las emociones positivas, el estrés disminuye y el sistema inmune se hace más fuerte, es decir no te enfermas.

¿Por qué decorar antes de Navidad te hace más sociable?

Para algunas personas interactuar puede resultar muy difícil en especial en el tema de 'romper el hielo'. Aquí es donde decorar la casa se vuelve una gran herramienta de amigos, así lo revela una investigación del 'Journal of Environmental Psychology'.

Una vivienda con adornos navideños envía la señal que los dueños son personas abiertas y afables. Esto genera que las visitas se sientan más predispuestas a entablar conversación y amistad.



Además de lo anterior, mientras te encuentras celebrando y adornando tu cerebro libera una sustancia llamada oxitocina, la cual alivia el estrés y aumenta la sensación de bienestar.

Esa hormona también la secreta cuando sales con tu pareja o al realizar una actividad de tu agrado; por ejemplo, ir al cine o salir a comer con las amigas.