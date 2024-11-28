Los árboles de Navidad negros son perfectos para quienes no les gusta lo convencional

Video Árboles de Navidad negros: anímate a tener una decoración original y elegante

Por fin está llegando ese momento tan esperado del año: ¡La Navidad! Si ya cuentas los días para festejar esta época, seguro eres de los que decora su casa sin importar nada más.

Para salir de los tradicionales colores y darle un toque dark a esta fiesta, checa estos árboles de Navidad en color negro que te convencerán de poner uno en tu hogar.

#1 Un árbol de Navidad negro muy elegante

El negro no tiene por qué ser un color tenebroso. También es símbolo de elegancia y éste será justo el efecto que le dará a tu árbol de Navidad, sin importar los adornos que elijas.

Un árbol de Navidad negro muy elegante Imagen Instagram @skeletonhd

#2 Decora tu árbol de Navidad negro con adornos de colores claros

Un árbol de Navidad negro es perfecto si quieres que las luces y esferas que coloques destaquen el máximo. Esto se debe a que el negro contrasta con estos colores y hace que resalten. Elige adornos en tonos claros, como el blanco o plateado, para conseguirlo.

Árbol de Navidad negro con adornos en colores claros Imagen Instagram @housetohomeno1



Las luces en tonalidades claras también son fundamentales en un árbol de Navidad, pues le dan un efecto mágico y único que sólo esta festividad posee. También puedes agregar listones y flores para romper con lo convencional.

Árbol de Navidad negro con adornos blancos y muchas luces Imagen Instagram @golden.m0th

#3 Árbol de Navidad negro con adornos dorados y negros, ¡muy elegante!

El dorado es un color que se asocia con las celebraciones navideñas. Al igual, combina muy bien con el negro, pues se complementan a la perfección, logrando una combinación sofisticada.

Árbol de Navidad negro con adornos dorados y negros Imagen Instagram @tunuevohogarpr

#4 Un árbol de Navidad negro con estilo misterioso y minimalista

Si prefieres una decoración menos ostentosa y con un toque misterioso, puedes color todos los adornos en color negro.

Árbol de Navidad negro con adornos negros Imagen Instagram @raejones06

Si quieres agregarle un poco de brillo, incluye algunas tiras de luces navideñas, o también puedes dejarlo sin ellas.

Árbol de Navidad negro con luces Imagen Instagram @debrunsdopey

#5 Adorna tu árbol de Navidad negro con tonos lila y púrpura

Otra gran idea es elegir una gama de colores para los ornamentos que irán en tu árbol de Navidad, así será una decoración colorida y equilibrada.

Árbol de Navidad negro decorado con tonos lila y púrpura Imagen Instagram @lineroussel

¡Los tonos púrpura quedan excelente con el negro!

Árbol de Navidad negro decorado con tonos púrpura Imagen Instagram @nightie

#6 ¡Navidarks! Un Árbol de Navidad negro con un toque de Halloween

Si tu amor está dividido entre la Noche de brujas y la Nochebuena, puedes decorar tu hogar haciendo alusión a ambas festividades.

Incluso puedes colocar figuras clásicas de Halloween, como calaveras, cráneos, telarañas o calabazas. Además de ser muy original, puedes reutilizar tus adornos del 31 de octubre y ahorrar dinero.

Árbol de Navidad negro con adornos tipo Halloween Imagen Instagram @gothmademoiselle

#7 Un poco de azul para adornar tu árbol de Navidad negro

Si quieres darle un poco de color a tu árbol negro, agrega esferas en tonos azules y mezcla con adornos en blanco o plateado.

Árbol de Navidad negro con adornos azules y lilas Imagen Instagram @metal.mama / Instagram @darkstarmarina

#8 Detalles en plateado para tu árbol de Navidad negro

El plateado es otro de los colores que mejor van con el negro. Además, este tono es tradicional en la Navidad, por lo que es ideal para la época. Para un toque de plateado en tu árbol negro de Navidad podrías usar esferas o listones de este color.

Árbol de Navidad negro con detalles plateados Imagen Instagram @breebraggonline

#9 Los adornos rojos resaltan muy bien en un árbol de Navidad negro

El color rojo es una gran apuesta para decorar tu árbol de Navidad Negro, pues además de que es un tono navideño, luce muy elegante.